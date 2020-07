La ricetta del polpettone in crosta di Anna Moroni per le Ricette all’italiana

Altre golose ricette di Anna Moroni oggi 9 luglio 2020 e la ricetta del polpettone in crosta è una delle Ricette all’italiana da non perdere. Un polpettone semplice avvolto nella pasta sfoglia e sembrerà chissà quale gran piatto. Anna Moroni con le sue Ricette all’italiana ancora una volta ci regala una bellissima ricetta, una nuova idea per un piatto facile da fare ma di grande effetto. Doppia cottura per il polpettone di carne in crosta di pasta sfoglia di Ricette all’italiana. Non perdete questa e le altre ricette di Anna Moroni su Rete 4, non perdete i consigli della maestra in cucina ogni giorno dal lunedì al sabato.

POLPETTONE IN CROSTA DI ANNA MORONI – RICETTE ALL’ITALIANA 9 LUGLIO 2020

Preparazione: mettiamo a bagno i funghi porcini secchi poi buttiamo l’acqua. Mettiamo le fette di pane in cassetta a cui abbiamo tolto la crosta nel latte.

Nella ciotola grande versiamo le carni macinate, uniamo lo speck tagliato a dadini. Tagliamo i funghi porcini fatti rinvenire, li tagliamo al coltello, versiamo nella ciotola con la carne. Strizziamo il pane e aggiungiamo al resto degli ingredienti nella ciotola, saliamo e aggiungiamo il formaggio grattugiato.

Rompiamo le uova, le battiamo un po’ aggiungendo anche il pepe macinato e versiamo nella ciotola. Amalgamiamo bene il tutto con la forchetta.

Disponiamo sul tavolo da lavoro la carta forno e Anna Moroni versiamo tutto il composto o lo amalgama meglio con le mani. Con le mani inumidite diamo la forma del polpettone che avvolgiamo nella carta forno. Disponiamo il polpettone nella teglia e mettiamo in forno per 25 minuti a 180 gradi già raggiunti.

Stendiamo la pasta sfoglia tonda e adagiamo al centro il polpettone. Facciamo dei tagli sulla sfoglia dal bordo fin verso il polpettone. Intrecciamo le strisce della sfoglia sul polpettone: destra, sinistra. Abbiamo così il polpettone avvolto nella pasta sfoglia. Adagiamo nella teglia, spennelliamo con l’uovo sbattuto e mettiamo in forno a 180 gradi fino a fare ben colorare la pasta sfoglia.