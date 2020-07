Anna Moroni propone riso all’orientale con spiedini: Ricette all’italiana

Anna Moroni adora la cucina orientale e con le Ricette all’italiana di oggi 10 luglio 2020 ha proposto la ricetta del riso all’orientale con gli spiedini. Un riso facile da preparare ma bisogna seguire tutti i passaggi della ricetta di oggi di Anna Moroni per ottenere un risultato perfetto. Un piatto unico con le Ricette all’italiana di oggi di Anna Moroni. Infatti, la maestra in cucina ha preparato il riso all’orientale servendolo con gli spiedini di carne. Tre tipi di carni diverse ma che prima la Moroni lascia marinare nella ciotola, tutte insieme già tagliate a pezzettoni. Pollo, maiale, manzo, peperone e cipolla e gli spiedini saranno una vera bontà. Come sempre vi suggeriamo di non perdere questa e le altre ricette di Anna Moroni su Rete 4.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI – LA RICETTA DEL RISO ALL’ORIENTALE CON GLI SPIEDINI

Preparazione: abbiamo tutta la carne già tagliata a cubetti per gli spiedini, mettiamo nella ciotola e aggiungiamo la soia, il succo di limone, il tabasco, la paprica piccante, l’amaro alle erbe e la salsa worcester, mescoliamo e facciamo marinare per 2 ore circa (andrà bene anche 20 minuti se abbiamo poco tempo). Confezioniamo poi gli spiedini aggiungendo anche i pezzi di peperone e di cipolla.

Passiamo al riso: facciamo sciogliere il burro nella pentola, aggiungiamo la cipolla tritata, facciamo dorare e uniamo il riso, mescoliamo e uniamo la cannella in polvere, il cardamomo, i chiodi di garofano, ne bastano solo due, quindi il peperoncino, mescoliamo e aggiungiamo il brodo bollente. Copriamo e facciamo cuocere per circa 10 minuti.

Il riso è cotto e aggiungiamo l'uva passa e le mandorle, mescoliamo, facciamo insaporire velocemente. Serviamogli spiedini sul riso all'orientale. E' un piatto perfetto da gustare caldo ma sarà buonissimo anche servito a temperatura ambiente.