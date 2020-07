Baguette ripiena di verdure, la ricetta di Anna Moroni per Ricette all’italiana

Dalle Ricette all’italiana di oggi 15 luglio 2020 la ricetta di Anna Moroni della baguette ripiena di verdure. Una vera delizia su Rete 4 oggi con Anna Moroni e come sempre la maestra in cucina suggerisce una ricetta perfetta ma anche facile sa eseguire. Una merenda sfiziosa queste baguette ripiene di verdure di Anna Moroni ma sono anche del pane perfetto da servire con un secondo piatto o con formaggi e salumi. Seguiamo nel dettaglio la lunga ricetta di oggi di Anna Moroni per le nuove Ricette all’italiana, la ricetta delle baguette con le verdure. Non perdete l’altra ricetta di oggi di Anna Moroni, il risotto con le melanzane ma anche i calamari ripieni di domani.

RICETTE ALL’ITALIANA OGGI 15 LUGLIO 2020 – LA RICETTA DI ANNA MORONI DELLA BAGUETTE RIPIENA DI VERDURE

Preparazione: iniziamo dal lievitino e nella ciotola grande versiamo il lievito sbriciolato, aggiungiamo l’acqua a temperatura ambiente e solo un pochino tiepida, facciamo sciogliere bene. Aggiungiamo 200 g di farina, mescoliamo con la forchetta, non aggiungiamo sale. Facciamo lievitare, deve raddoppiare il suo volume, ovviamente copriamo con la pellicola.

Versiamo quindi gli altri 300 grammi di farina sul piano di lavoro, aggiungiamo al centro tutto il lievitino, uniamo lo zucchero, le uova intere, il sale e l’olio. Impastiamo il tutto con le mani e otteniamo un composto morbido. Se necessario possiamo aggiungere un altro po’ di acqua. Facciamo riposare come sempre nella ciotola coperta con la pellicola, deve raddoppiare il suo volume.

Laviamo le verdure, le tagliamo a dadini e facciamo cuocere in padella con un po’ di olio, completiamo con sale e pepe, versiamo in una ciotola e facciamo ben raffreddare.

Versiamo di nuovo l’impasto sul piano di lavoro con l’aiuto di un po’ di farina. Stendiamo con delicatezza e versiamo sopra le verdure, impastiamo velocemente per amalgamare bene. Dividiamo l’impasto in due baguette e disponiamo sulla teglia, ungiamo con l’olio, facciamo dei tagli sulla superficie, facciamo lievitare, devono raddoppiare il loro volume. Mettiamo in forno per circa 35 minuti a 200 gradi statico, facciamo raffreddare prima di tagliare a fette.