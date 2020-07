Risotto alle melanzane di Anna Moroni da Ricette all’italiana

Un’altra ottima ricetta su Rete 4 con Anna Moroni ed è la ricetta del risotto alle melanzane, una delle Ricette all’italiana per un primo piatto estivo goloso. Anna Moroni oggi 15 luglio 2020 insegna ad Annalisa come si cucina il risotto con le melanzane ma sbaglia la grandezza delle melanzane, troppo grandi per un risotto. Un primo piatto goloso, perfetto per l’estate infatti Anna Moroni nella cucina di Ricette all’italiana sceglie pomodorini, basilico e melanzane. Non perdete questa e le altre ricette di Anna Moroni per Ricette all’italiana, dai primi ai dolci e la buonissima baguette con le verdure di oggi.

RISOTTO ALLE MELANZANE DI RICETTE ALL’ITALIANA – RICETTE ANNA MORONI

Preparazione: in padella versiamo olio e aglio, aggiungiamo le melanzane tagliate a cubetti con tutta la buccia. Le melanzane assorbono tanto olio e il consiglio è di aggiungere adesso un po’ di brodo. Saliamo subito per fare uscire il liquido dalle melanzane. Togliamo l’aglio.

Nel tegame per il risotto facciamo soffriggere lo scalogno tritato con un po’ di olio. Aggiungiamo il riso, facciamo scaldare e sfumiamo con il vino bianco, mescoliamo. Aggiungiamo un po’ alla volta il brodo bollente, ogni tanto mescoliamo.

Tritiamo le mandorle con la buccia e insieme tritiamo anche le foglie fresche di basilico, un pochino di olio di oliva, un pochino di aglio, prezzemolo e la scorza di limone grattugiata, frulliamo il tutto. Dobbiamo ottenere un pesto grossolano; versiamo nella ciotola grande. Nella ciotola aggiungiamo anche le melanzane ormai cotte, mescoliamo e versiamo tutto nel riso quasi cotto.

Tagliamo i pomodorini a dadini e aggiungiamo al risotto, aggiungiamo anche un po’ di burro per mantecare. Grattugiamo la ricotta salata e aggiungiamo al risotto, uniamo anche il pepe fresco macinato. Serviamo il risotto completando con altra ricotta salata grattugiata. Anna consiglia anche di servire il risotto nel guscio di melanzana, in questo caso utilizza la polpa da sostituire ai dadini con la buccia.