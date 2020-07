Ricetta tagliatelle al basilico, l’idea di Anna Moroni per Ricette all’italiana

Dalle nuove Ricette all’italiana di Anna Moroni oggi 16 luglio 2020 la ricetta delle tagliatelle al basilico, un primo piatto delizioso per l’estate ma non solo. Per fare la pasta fresca al basilico dobbiamo preparare un pesto da impastare con la farina, le uova e un po’ di olio. La maestra in cucina di Ricette all’italiana suggerisce nel dettaglio tutti i passaggi e gli ingredienti e di tirare magari la pasta sottile, quindi di usare la nonna papera. Davvero una golosa idea questa ricetta delle tagliatelle al basilico di Anna Moroni, un primo piatto semplice ma originale. Un sugo con i peperoni, un sugo con il pesce, con i calamari, queste tagliatelle al basilico di Anna Moroni si prestano a tanti condimenti. La maestra in cucina oggi per Ricette all’italiana ha scelto un sughetto semplice con i pomodorini. Ecco la ricetta di Anna Moroni di oggi su Rete 4.

RICETTE ALL’ITALIANA DI OGGI 16 LUGLIO 2020 – TAGLIATELLE AL BASILICO DI ANNA MORONI

Preparazione: frulliamo le uova intere con il pecorino grattugiato e il basilico fresco, otteniamo il nostro pesto. Versiamo nella ciotola il pesto e aggiungiamo la farina, impastiamo aggiungendo anche due cucchiai di olio. Impastiamo prima con la forchetta e poi con le mani sul piano di lavoro. Otteniamo il classico panetto che facciamo riposare avvolto nella pellicola per i soliti 30 minuti. Avremo un panetto più scuro, tutto normale. Stendiamo prima con il mattarello e poi utilizziamo la nonna papera.

E’ necessario usare la nonna papera perché dobbiamo ottenere tagliatelle sottili. Iniziamo come sempre lavorando con la nonna papera larga e poi un po’ alla volta stringiamo ottenendo la pasta sottile. Otteniamo poi le tagliatelle aiutandoci anche con un po’ di farina.

Prepariamo il sughetto in modo semplice con aglio, olio e pomodorini, un po’ di sale e una cottura veloce. Cuociamo le tagliatelle al basilico in acqua bollente e salata. In padella scaldiamo delle foglie di basilico fresco con un po’ di olio di oliva e un pochino di burro.

Scoliamo la pasta direttamente nella padella con il basilico, facciamo insaporire. Serviamo su una base di sughetto di pomodori ben caldo e completiamo con il formaggio grattugiato.