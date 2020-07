Anna Moroni stupisce con la torta tatin di pere salata per Ricette all’italiana

La ricetta della torta tatin di pere salata è la ricetta all’italiana di Anna Moroni suggerita oggi 17 luglio 2019 su Rete 4. Le nuove Ricette all’italiana di Anna Moroni sono tutte da copiare, facile e perfette per il pranzo, la cena o altri momenti golosi. La torta salata con le pere di Anna Moroni è un’idea che stupisce. Sembra una torta di pere dolce ma aggiungendo sale, pepe e formaggio grattugiato diventa una torta tatin di pere salata. Pochi ingredienti e pochi minuti di preparazione e con i consigli di oggi di Ricette all’italiana abbia una torta salata con le pere. Tanto zucchero semolato, burro, pepe e formaggio grattugiato ed ecco da Ricette all’italiana la delizia di oggi.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI OGGI 17 LUGLIO 2020 – TORTA TATIN DI PERE SALATA

Preparazione: laviamo le pere e le sbucciamo, facciamo questo lavoro all’ultimo momento perché tendono ad annerire, altrimenti passiamo sulle pere il limone.

Scaldiamo il burro e facciamo sciogliere. Con altro burro ungiamo lo stampo, quello basso per crostate. Aggiungiamo nello stampo uno strato di zucchero semolato. Disponiamo nello stampo gli spicchi di pera, li disponiamo a raggiera con la punta verso il centro. Se vogliamo possiamo sostituire le pere con le mele, perfette le renette. Aggiungiamo altro zucchero semolato sulle pere. Aggiungiamo sopra anche il burro sciolto e ancora altro zucchero semolato e un pochino di sale fino. Mettiamo in forno a 200 gradi, il tempo di vedere lo zucchero caramellato sul fondo dello stampo e le pere più morbide. Aggiungiamo poi il formaggio grattugiato appena togliamo la torta salata dal forno. Uniamo anche il pepe fresco macinato, abbondante. Ancora altro parmigiano reggiano grattugiato.

Togliamo la pasta sfoglia dal frigo e copriamo la torta salata. Facciamo dei buchetti per fare uscire il vapore. Aggiungiamo sopra altro burro fuso. Mettiamo in forno a 200 gradi fino a quando la pasta sfoglia sopra non sarà dorata, circa 10 – 15 minuti. Facciamo un po’ raffreddare e tagliamo a fette e serviamo tiepida o fredda.