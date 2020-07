Tegamaccio del Trasimeno, la ricetta di Anna Moroni su Rete 4

La ricetta di Anna Moroni oggi 21 luglio 2020 è una zuppa di pesce, è il tegamaccio del Trasimeno. E’ il piatto perfetto se abbiamo del pesce di lago, anguilla, trota e altro. E’ una delle ricette semplici a base di pesce, una ricetta che si prepara in poco tempo, basta solo pulire bene tutti i pesci. Anna Moroni dalla sua cucina di Ricette all’italiana suggerisce di non perdere il passaggio del sughetto, del brodo di pesce, quello che si ottiene con le teste dei pesci, vanno cotte e poi il tutto va filtrato. Ecco come si preparare il tegamaccio del Trasimeno di Anna Moroni, il secondo piatto gustoso di Ricette all’italiana oggi. Non perdete questa e le altre ricette in tv su Rete 4.

LA RICETTA DI ANNA MORONI DEL TEGAMACCIO DEL TRASIMENO – RICETTE ALL’ITALIANA OGGI 21 LUGLIO 2020

Preparazione: nel tegame stufiamo le teste dei pesci con un po’ di cipolla a fettine, un po’ di olio e un po’ di acqua. Filtriamo il tutto schiacciando bene per recuperare il sughetto e tutto il suo sapore.

In un’altra pentola versiamo un po’ di olio di oliva, lo spicchio di aglio, il prezzemolo ben lavato e tritato, aggiungiamo anche la passata di pomodoro, facciamo andare, saliamo solo un pochino e aggiungiamo un po’ di peperoncino. Solo dopo aggiungiamo anche il sughetto, il brodo di pesce filtrato prima.

Puliamo i pesci di lago, abbiamo i filetti e li aggiungiamo nella pentola, prima l’anguilla e poi solo la trota la aggiungiamo dopo qualche minuto. Facciamo cuocere per circa 20 minuti.

Tagliamo a fette il pane e le tostiamo sulla griglia, passiamo lo spicchio d’aglio sul pane ben caldo. Serviamo la zuppa di pesce di Anna Moroni ben calda. Completiamo ovviamente con le fette di pane tostato e al profumo di aglio.