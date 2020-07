Anna Moroni propone patè di fegatini a Ricette all’italiana

Tra le Ricette all’italiana di oggi 22 luglio 2020 la ricetta del patè di fegatini di Anna Moroni, una golosità umbra molto facile da prepare ma bisogna fare attenzione ai consigli della maestra in cucina. Anna Moroni insegna oggi ad Annabruna come si cuociono i fegatini, come si fa il patè di fegatini. Ovviamente serviamo il patè di fegatini di Anna Moroni con delle fette di pane tostato. Anche questa ricetta all’italiana di oggi riporta alla mente di Annina tanti ricordi. Se non abbiamo la macchinetta tritacarne possiamo tagliare i fegatini con il coltello a pezzettini piccoli piccoli oppure utilizzare un mixer, così avremo una cremina, un vero patè. Tantissime le nuove Ricette all’italiana di Anna Moroni e come sempre dalla cucina di Rete 4 ci sono tanti segreti da scoprire e copiare. E’ deliziosa Annabruna mentre impara a cucinare con la Moroni. Ecco come si prepara il patè di fegatini servito con le bruschette di pane.

RICETTE ALL’ITALIANA OGGI 22 LUGLIO 2020 – LA RICETTA DEL PATE’ DI FEGATINI DI ANNA MORONI

Preparazione: mettiamo a bagno i fegatini e le rigaglie in acqua e aceto, lasciamo anche 1 ora per far perdere il loro sapore forte. Togliamo dalla marinatura e tagliamo tutto a pezzetti. In un tegame scaldiamo un bel po’ di olio di oliva, aggiungiamo lo scalogno trotato, facciamo soffriggere solo un po’ e poi aggiungiamo fegatini e rigaglie, mescoliamo e uniamo rosmarino e salvia. Aggiungiamo il rametto di salvia così poi possiamo toglierlo. Facciamo soffriggere e aggiungiamo il vino bianco, sfumiamo. Possiamo adesso salare e aggiungere anche del pepe fresco appena macinato. Chi vuole può aggiungere il peperoncino. Togliamo il rosmarino e possiamo tritare o frullare il tutto.

Tagliamo il pane a fette e tostiamo sulla griglia, sulla piastra. Anna Moroni utilizza il tritacarne per passare i fegatini. Annabruna invece ha il mixer, un frullatore, va tutto bene. Aggiungiamo al patè il succo di limone, mescoliamo. Serviamo le fette di pane con il paté già spalmato o in una ciotola.