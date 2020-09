Arrosticini con carciofi alla romana: nuove ricette Benedetta Parodi

Si torna a cucinare nello studio di La7. Che cosa ha preparato di buono oggi con gli avanzi Benedetta Parodi? Per la rubrica Senti chi mangia non si butta via niente, la conduttrice ha suggerito oggi al pubblico di La7 la ricetta degli arrosticini accompagnati dai carciofi alla romana. Un piatto davvero molto buono che sicuramente i fans della Parodi apprezzeranno! Prendiamo nota, ecco tutto quello che c’è da sapere su questa buonissima ricetta.

RICETTE BENEDETTA PARODI: ARROSTICINI E CARCIOFI ALLA ROMANA

Nel corso della puntata non sono stati dati gli ingredienti per la preparazione di questa ricetta! Possiamo quindi solo darvi il passaggio con i consigli di Benedetta per questa ricetta.

Inizia con un battuto di acciughe e prezzemolo, velocissimo, senza aglio. Andrà poi nel mix di vino e olio nel quale cuoceranno i carciofi. Puliamo per bene i carciofi, poi prendiamo il ripieno di acciughe che abbiamo preparato e riempiamo per bene. Prendiamo una padella e adagiamo i carciofi a testa in giù. Nella stessa padella possiamo aggiungere anche i gambi. Ricopriamo i carciofi, più o meno 3/4 con olio e vino. Aggiungiamo anche il sale. Cuociamo fino a quando non sarà tutto evaporato. Ci vorranno circa una ventina di minuti.

Adesso passiamo agli arrosticini. Prendiamo dell’agnello e tagliamo delle strisce. E poi facciamo dei cubetti. Prendiamo uno stecchino: ogni due pezzi di agnello, uniamo un pezzetto di lardo. Scaldiamo bene la bistecchiera, aspettiamo che diventi rovente e iniziamo la cottura degli arrosticini. Completiamo con del rosmarino. Occhio alla cottura, devono essere ben cotti.

Non ci resta che augurarvi un buon appetito.