Ricette E’ sempre mezzogiorno, la pizza in teglia di Fulvio Marino (Foto)

La pizza in teglia è la ricetta di Fulvio Marino di oggi 29 settembre 2020 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Anche Fulvio Marino è tra i vecchi protagonisti della Prova del cuoco che Antonella Clerici ha voluto accanto nel suo nuovo programma del mezzogiorno. E’ Fulvio Marino l’esperto che ci regalerà le ricette per fare pane, pizza, focacce. Ieri ha mostrato come si prepara il lievito madre e oggi a E’ sempre mezzogiorno ci ha deliziato con la ricetta delle pizze in teglia. Da non perdere questa e le altre ricette su Rai 1 ogni mezzogiorno. Da non perdere i consigli di Fulvio Marino ma anche di Antonella Clerici per fare in casa la golosa pizza in teglia. Con queste dosi facciamo due pizze in teglia. Ecco come si prepara la pizza in teglia vista oggi in tv ma non perdete la torta di zia Cri e anche il primo piatto di Francesca Marsetti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI FULVIO MARINO DELLA PIZZA IN TEGLIA

Gli ingredienti li trovate nelle foto qui in basso

Preparazione: impastiamo le due farine aggiungendo l’acqua, il lievito, il sale e alla fine l’olio. Otteniamo un composto omogeneo e facciamo lievitare 2 ore e mezza a temperatura ambiente nella ciotola con un po’ di olio. Con queste dosi facciamo due pizze e quindi dividiamo il composto in due parti, non sgonfiamo la pizza procediamo con delicatezza e stendiamo nelle due teglie, condiamo con il pomodoro e l’olio.

Mettiamo in forno 18 minuti a 250 gradi. 5 minuti prima togliamo dal forno e aggiungiamo la mozzarella e pezzi, mettiamo di nuovo in forno per fare sciogliere. Possiamo anche far cuore la pizza e aggiungere solo dopo la mozzarella senza mettere di nuovo nel forno. Completiamo con olio e basilico e serviamo.