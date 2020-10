Focaccia genovese, la ricetta di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno

Anche oggi 1 ottobre 2020 nella cucina di E’ sempre mezzogiorno c’è Fulvio Marino e la ricetta della focaccia genovese è una vera golosità da provare subito. Antonella Clerici e Fulvio Marino continuano ad occuparsi ogni giorno del lievito made e tutto procede bene. La focaccia genovese è una delle cose di cui la Clerici è più golosa, la magia anche al mattino con il cappuccino. Possiamo gustare la focaccia di Fulvio Marino senza aggiungere altro o con i salumi, al posto del pane ma ovviamente attenzione alle calorie, c’è dentro un bel po’ di olio. Ecco la ricetta della focaccia di oggi di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno.

LA RICETTA DELLA FOCACCIA GENOVESE DI FULVIO MARINO DALLE RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 1 kg di farina tipo0, 700 g di acqua, 12 g di lievito di birra fresco, 100 g di olio taggiasco, 10 g di malto, 25 g di sale

Per la salamoia: 400 g di acqua, 200 g di olio, 30 g di sale La ricetta di zia Cri della ciambella ricotta e fichi (Foto)

Preparazione: Nella ciotola grande versiamo la farina, l’acqua aggiunta un po’ alla volta, il lievito e se vogliamo possiamo aggiungere anche il malto in pasta (10 g), serve per dare colore alla focaccia. Impastiamo aggiungendo il sale e il resto dell’acqua. Alla fine aggiungiamo olio taggiasco e proseguiamo ancora per 20 minuti. Abbiamo così un impasto omogeneo e liscio, facciamo lievitare a temperatura ambiente per 2 ore nella ciotola unta di olio.

Dividiamo poi l’impasto in palline che facciamo lievitare 1 ora sempre in una ciotola unta. Solo dopo possiamo stendere gli impasti nelle teglie unte, lo facciamo con delicatezza.

Prepariamo la salamoia e la versiamo in abbondanza sulle focacce e procediamo con le famose ditate fatte in modo deciso. Mettiamo in forno 20 minuti a 230 gradi statico sopra e sotto.