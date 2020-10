La ricetta di Fulvio Marino del pane di grano duro da E’ sempre mezzogiorno

Pane del Sud è la ricetta d Fulvio Marino oggi 5 ottobre 2020 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno per fare il pane con la semola di grano duro. E’ un pane della tradizione, è un impasto semplice ma la forma è da scoprire e Fulvio Marino mostra come si fa con tutti i passaggi e tutti i consigli. Come sempre nella cucina di E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino continua a rinfrescare il lievito madre ed è un passaggio da seguire per i nostri lievitati. Anche per la ricetta di oggi del pane del Sud sarebbe perfetto aggiungere il lievito madre rinfrescato. Ecco come si prepara il pane di grano duro di Fulvio Marino e poi proseguiamo con le altre ricette di oggi, con la ricetta del risotto di Sergio Barzetti.

RICETTE FULVIO MARINO, IL PANE DEL SUD CON LA SEMOLA DI GRANO DURO – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 1 kg di semola di grano duro, 10 g di lievito di birra, 200 g di lievito madre rinfrescato, 700 g di acqua, 20 g di sale

Preparazione: nella ciotola grande versiamo la farina, un po’ alla volta l’acqua, il sale, il lievito, sia lievito di birra che lievito madre se l’abbiamo. Impastiamo

Facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente nella ciotola leggermente unta, poi facciamo due palline che chiudiamo. Facciamo lievitare ancora 45 minuti o anche 1 ora e sempre a temperatura ambiente.

Stendiamo l’impasto sul piano di lavoro con l’aiuto di un po’ di farina, sempre con delicatezza. Diamo la forma di un grosso cornetto e facciamo tre tagli. Disponiamo nella teglia e mettiamo in forno a 250 gradi ma subito abbassiamo la temperatura a 200 gradi, la cottura deve essere dolce e lunga. Adesso non ci resta che gustare questo ottimo pane.