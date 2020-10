Pan brioche di Fulvio Marino, la ricetta per E’ sempre mezzogiorno

Dopo avere rinfrescato il lievito madre Fulvio Marino passa alla ricetta del pan brioche per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 7 ottobre 2020. La treccia di pan brioche o la corona di pan brioche ma possiamo dare alla brioche di Fulvio Marino la forma che vogliamo. E’ una delle ricette di E’ sempre mezzogiorno da provare subito, come sempre con Fulvio a E’ sempre mezzogiorno ci regala consigli preziosi e non a caso ogni giorno è in cucina con Antonella Clerici. Bravura e simpatia, Fulvio Marino batte tutti e il suo pan brioche di oggi ne è la prova. Con gelato o con altro, ma possiamo conservarlo in casa per più giorni, sarà soffice a lungo. Se abbiamo già pronto il lievito madre lo inseriamo nell’impasto con il lievito di birra, altrimenti solo lievito di birra nella dose suggerita.

RICETTE FULVIO MARINO, LA RICETTA DEL PAN BRIOCHE DI OGGI 7 OTTOBRE 2020

Ingredienti: 5 uova, 1 kg di farina 0 forte, 5 uova (300 g di uova), 300 g di acqua, 140 g di zucchero, 20 g di sale, 20 g di lievito di birra, 150 g di lievito madre, 300 g di burro, uova per spennellare

Preparazione: nella planetaria versiamo la farina, le uova, il lievito madre solo se l’abbiamo e i 20 g di lievito di birra che inseriamo in ogni caso. Uniamo lo zucchero, un pizzico di sale, le uova. Impastiamo e solo alla fine uniamo il burro a cubetti morbidi. Lavoriamo a lungo, per circa 20 minuti prima di aggiungere il burro, lavoriamo ancora. Facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

Stendiamo l’impasto, dividiamo in tre parti e creiamo tre filoni che allunghiamo, creiamo la treccia. Disponiamo sulla teglia e facciamo lievitare coperto per 1 ora ancora e poi spennelliamo con l’uovo battuto e se vogliamo aggiungiamo anche lo zucchero a velo. Mettiamo in forno statico a 180 gradi per 20 minuti