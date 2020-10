La ricetta del pane integrale di Fulvio Marino da E’ sempre mezzogiorno

Anche oggi 9 ottobre 2020 Fulvio Marino ci regala una ricetta per fare il pane e oggi tocca al pane integrale. Un impasto come sempre semplice e la ricetta per fare il pane integrale è da copiare subito. Più lievitazioni e i con i consigli di Fulvio Marino a E’ sempre mezzogiorno riusciremo a fare un ottimo pane integrale anche in casa. Dopo la focaccia genovese, la focaccia barese, la focaccia al formaggio e altre golose ricette di Fulvio Marino ecco la ricetta del pane integrale. Pochissimi ingredienti per una bontà che fa anche bene perché la farina integrale dovrebbe entrare nelle nostre diete.

LA RICETTA DEL PANE INTEGRALE DI FULVIO MARINO PER LE RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 9 OTTOBRE 2020

Ingredienti: 1 kg di farina integrale macinata a pietra, 700 g di acqua, 300 g di lievito madre, 22 g di sale e olio

Preparazione: impastiamo nella ciotola la farina integrale con il lievito di madre, se non l’abbiamo usiamo 7 g di lievito di birra. Aggiungiamo un po’ alla volta l’acqua, prima solo 600 g. Mescoliamo il tutto con il cucchiaio e aggiungiamo tutto il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo fino ad avere un composto liscio e poi ci fermiamo 5 minuti e facciamo riposare, continuiamo a impastare un altro po’. Facciamo lievitare il panetto 3 ore a temperatura ambiente oppure mettiamo in frigo per 8 ore.

Facciamo poi le forme del pane, senza impastare troppo otteniamo il filone, otteniamo una forma tonda, con la chiusura sempre sopra, adagiamo nella ciotola, un po’ di farina sopra e facciamo lievitare altre 3 ore a temperatura ambiente, deve raddoppiare il suo volume.

Forno a 250 gradi statico, capovolgiamo il pane nella teglia, facciamo la solita croce e ancora un po’ di farina sopra, mettiamo in forno 30 minuti circa.