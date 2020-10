Panini all’olio di Fulvio Marino, la ricetta di oggi E’ sempre mezzogiorno

La ricetta per fare i panini all’olio di Fulvio Marino, la ricetta di E’ sempre mezzogiorno di oggi 12 ottobre 2020. Un’altra ricetta facile impastando farina e acqua e poco altro e come sempre con i consigli di Fulvio Marino su Rai 1 non possiamo perdere la ricetta dei panini all’olio. 4 o 6 panini all’olio con la dose di farina suggerita, dipende dalla grandezza che diamo ai panetti. Doppia lievitazione e un risultato così goloso che Antonella Clerici non resiste e addenta il suo panino morbido con la mortadella. Ecco la ricetta dei panini morbidi di oggi d Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno. Non perdete le altre ricette di oggi di Antonella Clerici, la ricetta della torta di pane di Zia Cri, la ricetta del salmone di Evelina Flachi, la ricetta della pasta all’aglione di MAsha e la ricetta di Andrea Mainardi della torta salata rovesciata.

RICETTE FULVIO MARINO, LA RICETTA DEI PANINI ALL’OLIO DI OGGI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 500 g di farina tipo 0 bio (vanno bene anche integrale o farro), 310 g di acqua, 10 g di lievito fresco di birra, 20 g di zucchero o di miele, 40 g di olio

Preparazione: impastiamo nella ciotola la farina con l’acqua, il lievito, lo zucchero o il miele e alla fine uniamo il lievito. E’ un impasto con cui possiamo fare 4 o 6 panini all’olio, dipende dalla grandezza che scegliamo per il pane.

Facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente come sempre nella ciotola un po’ unta e coperta. Facciamo dei panetti da 120 g o 100 g e facciamo lievitare ancora 1 ora coperti con il canovaccio sul piano di lavoro, devono raddoppiare il loro volume. Schiacciamo i panetti e disponiamo sulla teglia, ben distanziati. La teglia deve essere ben unta e poi spennelliamo con altro olio di oliva.

Mettiamo in forno statico per 12 minuti circa dipende dalla grandezza e a 240 gradi. Farciamo come vogliamo e Antonella Clerici sceglie la mortadella.