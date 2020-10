Fulvio Marino, la ricetta del pane con le castagne da E’ sempre mezzogiorno

Un pane che ci dura tutta la settimana, il pane con le castagne è la ricetta di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno oggi 19 ottobre 2020. Fulvio Marino e Antonella Clerici nella cucina di Rai 1 rinfrescano il lievito madre ogni giorno e poi come sempre c’è la golosa ricetta. Pane con farina di castagne e farina di segale bianca. Se non abbiamo la farina di segale bianca possiamo usare la farina 0 classica. Marino suggerisce di cuocere il pane con la farina di castagne in cassetta. Arriva anche il consiglio sul come gustarlo al meglio, tagliato a fette e servito magari con fette di speck e formaggio brie. Antonella Clerici ovviamente assaggia ed è il momento del pranzo per tutti. Ecco la ricetta di oggi per fare il pane con la farina di castagne ma anche con le castagne intere.

RICETTE FULVIO MARINO PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL PANE CON LE CASTAGNE

Ingredienti: 500 g di farina di segale bianca, 400 g di farina di segale integrale, 100 g di farina di castagne, 300 g di lievito madre, 750 g di acqua, 100 g di castagne lessate, 30 g di miele e 25 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina di segale bianca ma va ben anche la farina 0, uniamo la segale integrale e la farina di castagne, mescoliamo con miele di castagno. Aggiungiamo l’acqua, il sale, impastiamo e uniamo le castagne lessate e tagliate in modo grossolano, impastiamo ancora. Facciamo lievitare per 1 ora e mezza circa, coperto.

Mettiamo il pane già lievitato nella cassetta, aggiungiamo sopra altre castagne intere o sbriciolate, facciamo lievitare ancora e quando arriva al bordo è pronto per la cottura.

Mettiamo in forno a 200 gradi per circa 40 minuti. Sformiamo e tagliamo a fette, magari gustiamo con speck e formaggio brie.