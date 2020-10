Fantasie di bruschette e pane arabo: i consigli di Anna Moroni da Ricette all’Italiana

Altre due ricette nella puntata di Ricette all’Italiana del 23 ottobre 2020. Oggi Anna Moroni si è divertita come sempre con Annabruna in cucina e insieme a lei ha preparato delle bruschette. Fantasie di bruschette dalla puntata di oggi del programma di Rete 4. Oltre a variare nella scelta degli ingredienti per la preparazione di queste bruschette varia grazie alla scelta di tipologie di pane differenti. Useremo del pane arabo ma anche delle fette di pane ai cereali. Vediamo quindi questa fantasia di bruschette preparate da Anna Moroni che ha fatto in casa anche il pane bianco.

BRUSCHETTE FANTASIA: I CONSIGLI DI ANNA MORONI DA RICETTE ALL’ITALIANA

Ecco gli ingredienti:

Pane arabo : 200 g farina, 100 ml acqua, 2 cucchiai olio evo, sale

: 200 g farina, 100 ml acqua, 2 cucchiai olio evo, sale 4 fette di pane ai cereali, 4 fette di lardo, 8 castagne lessate, 1 rametto di rosmarino, miele millefiori, burro, sale, pepe

Iniziamo con la preparazione del pane arabo che faremo in casa. Prendiamo la farina e la mettiamo in una ciotola e aggiungiamo due cucchiai d’olio evo, una presa di sale e l’acqua. Iniziamo a impastare usando prima la forchetta, poi andiamo avanti con le mani fino a quando avremo ottenuto un buon panetto.

Dividiamo il panetto in 4 parti uguali e le lasciamo riposare un 15 minuti. Dobbiamo ottenere delle focacce per cui stendiamo per bene con le mani. Le mettiamo a cuocere in una padella ben calda con un filo d’olio.

Come condiamo queste bruschette di pane arabo e di pane integrale? Iniziamo facendo rosolare le castagne precedentemente cotte e pelate in padella con una noce di burro e del rosmarino.

Possiamo quindi condire sia del pane arabo che le fette di pane integrale, le facciamo calde e mettiamo delle fettine di lardo affettato ed un po’ di castagne rosolate al burro. Per finire concludiamo con del miele.

Vi ricordiamo che oltre alle bruschette, nella puntata di Ricette all’Italiana di oggi è stata preparata anche la ricetta del caciucco.

Appuntamento quindi a lunedì per una nuova puntata di Ricette all’Italiana.