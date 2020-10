Ricette Fulvio Marino: fugasse patate e pancetta per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta di Fulvio Marino di oggi 29 ottobre 2020 è la ricetta della fugasse con patate e pancetta. E’ una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, ancora una nuova ricetta per una focaccia golosa. Semplice da preparare, doppia lievitazione e in modo molto semplice Fulvio Marino porta in tavola questa focaccia che ha nell’impasto le patate e la pancetta. Possiamo aggiungere anche altri ingredienti, per esempio olive e pomodorini o anche altro. Le patate che aggiungiamo all’impasto non dobbiamo lessarle del tutto, le tagliamo a dadini come la pancetta. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta della focaccia con pancetta e patate di Fulvio Marino, la ricetta della torta della nonna di oggi di Zia Cri, la ricetta dei tagliolini verdi, la ricetta della torta di verdure di Marco Bianchi.

LA RICETTA DI FULVIO MARINO DELLA FUGASSE CON PATATE E PANCETTA – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti e preparazione: nella ciotola versiamo 1 chilo di farina di grano tenero tipo 2, aggiungiamo 10 g di lievito di birra fresco, 550 g di acqua e iniziamo ad impastare e mentre impastiamo aggiungiamo 30 g di olio di oliva e 22 g di sale. Completiamo l’impasto e aggiungiamo le patate a dadini leggermente sbollentate ma non troppo. Uniamo anche la pancetta a dadini, amalgamiamo il tutto. Facciamo lievitare 1 ora e mezza, otteniamo un composto abbastanza morbido.

Dividiamo poi l’impasto in due parti e abbiamo due rettangoli. Con dei tagli disegniamo una spiga, disponiamo sulla teglia, condiamo con olio e completiamo con un po’ di rosmarino. Facciamo lievitare 1 ora mezza sulla teglia e mettiamo in forno a 250 gradi statico per circa 15 minuti. Grazie ai tagli della fugasse possiamo spezzare la focaccia anche con le mani e mangiarla in modo semplice. Possiamo renderla golosa con olive, pomodorini o altro aggiungendo o sostituendo alla pancetta.