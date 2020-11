Natale Giunta stupisce con sushi di calamaro, le ricette Detto Fatto

Voglia di sushi? Natale Giunta aggiunge alle ricette Detto Fatto la ricetta del sushi di calamaro. Lo chef siciliano unisce tradizione siciliana all’innovazione e il risultato è davvero goloso. Non un semplice calamaro ripieno ma l’idea del sushi che piace tanto. Natale Giunta aggiunge delle patatine fritte sottilissime, magari una salsetta orientale e diventa davvero un piatto unico. La ricetta di Natale Giunta è davvero ghiotta, non ci resta che provare il sushi di calamaro e seguire le altre ricette Detto Fatto. Appuntamento a domani con altre ricette in tv nei vari programmi, non solo Detto Fatto.

RICETTE DETTO FATTO DI NATALE GIUNTA – LA RICETTA DEL SUSHI DI CALAMARO

Ingredienti: 2 calamari medi, formaggio spalmabile, 1 zucchina verde, olio di oliva

Per il ripieno: tentacoli di calamaro, 1 porro, 100 g di pane grattugiato, 1 limone, 1 arancia, 30 g di uvetta, 30 g di pinoli, menta fresca q.b., sale e pepe q.b.

Per la frittura: 100 g di acqua frizzante, 100 g di farina, 6 fette di pane in cassetta, olio di oliva

Preparazione: puliamo il calamaro, separiamo i tentacoli e li saltiamo in padella con olio di olivo e porro a fettine, facciamo andare. Aggiungiamo poi il pane grattugiato, il succo di limone e il succo di arancia, l’uvetta, i pinoli e la menta tritata, mescoliamo, saliamo, pepiamo e teniamo a da parte.

Apriamo il calamaro a libro e lo battiamo con il batticarne. Farciamo con il ripieno preparato in padella, lo arrotoliamo. Facciamo raffreddare in frigo il calamaro farcito.

Passiamo alla frittura e facciamo la pastella con farina e acqua. Passiamo il calamaro nella pastella e poi nel pane in cassetta che abbiamo tritato in modo grossolano, otteniamo una panatura croccante e leggera. Friggiamo il calamaro e quando è dorato lo scoliamo su carta da cucina, facciamo raffreddare un po’ per poterlo tagliare in più pezzi, a rondelle.

Tagliamo la zucchina a dadini e saltiamo in padella con olio di oliva, saliamo, aggiungiamo al formaggio spalmabile.

Serviamo il calamaro a rondelle nel piatto e su ogni fetta aggiungiamo la crema con le zucchine, possiamo aggiungere anche aceto balsamico o altra salsetta.