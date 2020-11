Cosa possiamo cucinare di buono oggi se abbiamo delle pere in casa? La ricetta perfetta arriva dalla cucina di Anna Moroni. E così dalla puntata di Ricette all’italiana in onda il 6 novembre 2020 arriva la ricetta del crumble di pere.

Oggi la cuoca casalinga ha preparato un primo piatto tipicamente autunnale e poi un dolce. Dopo la ricetta dei tagliolini di farro con i funghi, arriva quindi il dolce. E allora vediamo come si prepara passo passo il crumble di pere di Anna Moroni.

LA RICETTA DEL CRUMBLE DI PERE DI ANNA MORONI

Ed ecco gli ingredienti per portare in tavola il crumble di pere di Anna Moroni:

225 g farina 00, 110 g burro, 90 g zucchero di canna, 3 tuorli, sale

8 pere kaiser, 80 g zucchero di canna, cannella, zenzero

E adesso passiamo alla preparazione della ricetta di oggi con il crumble alle pere di Anna Moroni. Per prima cosa togliamo dal frigo il burro qualche minuto prima di iniziare la preparazione, in modo che sia morbido. Poi lo mettiamo in una ciotola e dentro uniamo lo zucchero di canna e lavoriamo ancora con una forchetta. Quando ci rendiamo conto che lo zucchero si è assorbito allora possiamo anche, unire i tuorli delle uova e lavoriamo ancora. A questo punto, incorporiamo la farina e lavoriamo dapprima con la forchetta, poi con le mani, fino ad ottenere un composto sbriciolato che ricorda in qualche modo la preparazione delle sbriciolone. Lasciamo il nostro impasto da parte.

Passiamo alla frutta ( in questo caso usiamo le pere ma si possono usare anche altri frutti). Peliamo le pere, le priviamo del torsolo e le tagliamo a dadini. Le mettiamo in una ciotola e le condiamo con lo zucchero di canna, la cannella e lo zenzero. Prendiamo una teglia da forno, la imburriamo per bene e iniziamo con il primo strato di pere. Prendiamo il crumble che abbiamo preparato in precedenza e lo mettiamo sopra. Non dobbiamo compattare.

Per finire la cottura. Cuociamo in forno caldo e statico a 180° per 20-25 minuti. Il crumble ovviamente si può servire con della crema, con del gelato! A vostra scelta.