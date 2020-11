Le brioche veneziana con crema di arancia da Ricette all’Italiana

Viaggio in terra veneta nella puntata di Ricette all’Italiana di oggi 9 novembre 2020. Dalla Puglia al Veneto con tante nuove cose da scoprire, ma soprattutto ricette da preparare. Dopo aver cucinato i fusilloni con funghi e salsiccia, Anna Moroni ha preparato un dolce. La seconda ricetta di puntata è quella delle brioche veneziana con crema di arancia. Nella scuola di cucina di Anna questa volta c’è Annalisa e insieme a lei si prepara questa ottima ricetta, che ne dite? Vediamo cosa ci serve per le brioche veneziane con crema di arancia.

LA RICETTA DELLE BRIOCHE VENEZIANE CON CREMA ALL’ARANCIA

Iniziamo con gli ingredienti per la preparazione di questa ricetta: 250 g farina tipo 1, 25 g pasta madre essiccata con lievito, 30 g zucchero, 1 uovo, 30 g burro, 75 ml latte, sale, scorza di limone

Ecco invece gli ingredienti che ci servono per la crema all’arancia: 150 ml latte, 20 ml succo di arancia, scorza di 1 arancia, 40 g zucchero, 20 g amido di mais, 1 uovo

Vediamo quindi come si prepara questo ottimo dolce visto nella puntata di oggi di Ricette all’Italiana. Iniziamo dalla preparazione della crema, in modo che si possa raffreddare.

Iniziamo con un pentolino e dentro scaldiamo il latte con il succo e la scorza d’arancia. La nostra crema si prepara con questo procedimento: a parte, lavoriamo il tuorlo con lo zucchero e, successivamente, l’amido di mais. Stemperiamo la pastella ottenuta con il latte caldo e mettiamo il tutto sul fuoco. Continuando a mescolare, portiamo a bollore. Adesso non ci resta che spegnere il fuoco e lasciare che si raffreddi.

Per quanto riguarda l’impasto, ecco i consigli di Anna Moroni per queste brioche alla veneziana. Possiamo usare in questo caso, una ciotola e fare quindi a mano con fruste elettriche oppure usare una planetaria. Dentro quindi mettiamo la farina, il lievito di birra secco, lo zucchero e mescoliamo. Aggiungiamo, quindi, l’uovo sbattuto insieme al latte. Impastiamo e, ad impasto formato, aggiungiamo il burro morbido a pezzetti. Andiamo avanti lavorando il nostro impasto fino a quando non sarà omogeneo.

Prendiamo la pellicola e copriamo per bene la nostra ciotola con l’impasto, in modo che possa lievitare. Attendiamo che raddoppi di volume. Una volta passato il tempo necessario per la lievitazione, dividiamo l’impasto in sei palline. Le lavoriamo con le mani in modo che sia ben tonde e lisce. Le mettiamo quindi su una teglia, e le copriamo, attendiamo ancora una nuova lievitazione. Prendendo le forbici facciamo una incisione a croce.

E ora il momento della crema. Su ogni incisione, quindi, mettiamo un po’ di crema all’arancia. Spolveriamo con granella di pistacchio e/o di zucchero. Cuociamo in forno caldo e statico a 180° fino a leggera doratura. Le nostre brioche sono pronte!

