Pane con curcuma e semi di lino, la ricetta di Fulvio Marino di oggi per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta del pane giallo di oggi 9 novembre 2020 di Fulvio Marino per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Pane con curcuma e semi di lino, il pane di Fulvio Marino che come sempre ha bisogno di una doppia lievitazione. Passo dopo passo Antonella Clerici e Fulvio Marino ci mostrano come si fa il pane con la curcuma, il pane giallo di E’ sempre mezzogiorno con dentro anche i semi di lino. Possiamo poi ovviamente farcire il pane con la curcuma con ciò che preferiamo o servirlo a fette per accompagnare i piatti in tavola. Ecco la ricetta di Fulvio Marino del pane fatto oggi su Rai 1.

RICETTE FULVIO MARINO – LA RICETTA DEL PANE CON CURCUMA E SEMI DI LINO – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 9 NOVEMBRE 2020

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 0 o tipo 2, 650 g di acqua, 30 g olio di oliva, 30 g di curcuma in polvere, 70 g di semi di lino, 300 g di lievito madre, 22 g di sale (se non abbiamo il lievito madre lo sostituiamo con 10 g di lievito di birra)

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, aggiungiamo li lievito madre ma se non l’abbiamo sostituiamo con il lievito di birra. Aggiungiamo 600 g di acqua, uniamo la curcuma e iniziamo a impastare il composto colorato.

Aggiungiamo adesso il sale, sono 22 g di sale. Impastiamo aggiungendo il resto dell’acqua. Se usiamo il lievito madre vanno bene 22 g di sale se invece usiamo il lievito di birra sostituiamo con 18 g di sale, quindi un po’ meno.

Aggiungiamo anche l’olio, impastiamo e alla fine uniamo anche i semi di lino. Incorporiamo bene impastando sempre con le mani.

Facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente nella ciotola coperta dal canovaccio, la ciotola sempre unta di olio. Versiamo poi l’impasto giallo sul banco e facciamo delle ciabatte che disponiamo sulla teglia con il canovaccio infarinato. Facciamo lievitare altre 3 ore a temperatura ambiente spolverando con un po’ di farina. Teniamo le forme costrette usando magari una pirofila nella teglia, perché di certo le ciabatte non prenderanno tutto lo spazio della teglia. Così non si allargheranno le nostre ciabatte di pane.

Facciamo poi dei tagli sulle ciabatte e mettiamo in forno a 250 gradi statico per 35 minuti nella parte più bassa del forno.