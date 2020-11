Fulvio Marino prepara il pane di Carlo Alberto, le ricette E’ sempre mezzogiorno

Un’altra ricetta per fare il pane dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno ed è la ricetta del pane di Fulvio Marino, il pane di Carlo Alberto, una vera delizia. E’ un pane con dentro le noci e le acciughe ma nell’impasto ci sono anche le uova quindi è davvero un impasto diverso dai soliti. Come sempre le ricette di Fulvio Marino ci entusiasmano, ci fanno venire voglia di impastare. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino, del pane di E’ sempre mezzogiorno. Dopo il pane di oggi 10 novembre 2020 di Fulvio Marino anche i muffin salati, le polpette di Zia Cri, le crêpes ripiene di zucca e le altre ricette del giorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – LA RICETTA DEL PANE DI CARLO ALBERTO

Ingredienti: 700 g farina tipo 2, 300 g farina integrale, 300 g di lievito madre, 5 g di lievito di birra (se non abbiamo il lievito madre lo sostituiamo con 15 g di lievito di birra), 2 uova, 550 g di acqua, 22 g di sale, 40 g di zucchero, 40 g di burro, 200 g di noci, 100 g di acciughe – burro e acciughe

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, aggiungiamo il lievito madre e il lievito di birra. Se non abbiamo il lievito madre usiamo più lievito di birra. Uniamo subito lo zucchero, le uova e 500 g di acqua, lavoriamo il tutto mescolando con il cucchiaio. Pane con curcuma e semi di lino, la ricetta di Fulvio Marino di oggi per E’ sempre mezzogiorno

Quando l’impasto è formato possiamo unire il sale e i 50 g di acqua avanzati, impastiamo e aggiungiamo il burro a pezzetti, a temperatura ambiente. Impasto e solo alla fine aggiungiamo le noci tritate in modo grossolano, le acciughe a pezzettini e completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare coperto per 1 ora. Stendiamo un po’ l’impasto e formiamo un quadrato che dividiamo in quattro parti, avremo le 4 pagnotte. Per ogni pagnotta pieghiamo i lembi esterni verso l’interno e disponiamo ognuna nel cesto di vimini infarinato o in un cesto con un canovaccio infarinato. Facciamo lievitare adesso 2 ore.

Disponiamo le pagnotte sulla teglia infarinata e facciamo sopra dei tagli. Mettiamo in forno a 230 gradi per 35 minuti. Una volta cotto possiamo tagliare le fette di pane su cui spalmiamo il burro aggiungendo le acciughe.