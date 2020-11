Sara Brancaccio i muffin salati alla mediterranea, la ricetta dolce di E’ sempre mezzogiorno

La ricetta dei muffin salati alla mediterranea di Sara Brancaccio da E’ sempre mezzogiorno oggi 10 novembre 2020 è la ricetta da copiare subito. Sono i muffin salati golosi che Sara prepara con pomodori secchi, capperi, pesto, formaggio e altro, una vera bontà. Sara Brancaccio non usa la bilancia ma un bicchiere, quello classico, quindi una ricetta davvero molto semplice. Possiamo preparare i muffin salati con quello che vogliamo dentro, anche con le verdure e non sempre e solo formaggio e salame. La ricetta dei muffin salati di oggi da E’ sempre mezzogiorno è perfetta anche per fare una ciambella salata. Possiamo anche decorare con i formaggi cremosi i muffin salati visti oggi in tv. Non perdete questa e le altre ricette di Sara Brancaccio, ed ecco i muffin buonissimi di Sara Brancaccio.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI MUFFINS ALATI DI SARA BRANCACCIO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: rompiamo le 3 uova intere nella ciotola, uniamo mezzo bicchiere di olio di oliva, uniamo mezzo bicchiere di latte, battiamo con la frusta a mano. Aggiungiamo 1 bicchiere e mezzo di farina che però setacciamo e uniamo un cucchiaio di lievito setacciato, mescoliamo il tutto sempre con la frusta a mano.

Adesso uniamo 6 cucchiai di pomodori secchi, 100 g di groviera, 6 cucchiai di capperi dissalati, quindi 2 cucchiai di pesto. Mescoliamo bene il tutto. Versiamo il composto negli stampini da muffin, magari rivestiti con i pirottini di carta. Possiamo anche fare una ciambella salata e non monoporzione.

Mettiamo in forno a 180 gradi ventilato per 20 – 25 minuti. Se facciamo la ciambella salata ovviamente dovrà stare più tempo in forno. Facciamo raffreddare. Mescoliamo la robiola magari con un po’ di latte se necessario e decoriamo i muffin salati.