La ricetta del pane con la polenta cotta di Fulvio Marino, Ricette E’ sempre mezzogiorno

La ricetta del pane con la polenta cotta di Fulvio Marino è la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 11 novembre 2020, un modo diverso di fare il pane, l’impasto. Un pane inventato con la necessità perché fatto con la polenta avanzata, così spiega Fulvio Marino prima di passare ai vari passaggi della sua ricetta. Il pane di oggi di E’ sempre mezzogiorno prevede come sempre il lievito madre ma c’è sempre la possibilità di sostituirlo con il lievito di birra che magari abbiamo tutti. Ecco la ricetta del pane con la polenta cotta nell’impasto. Non perdete le altre ricette di E’ sempre mezzogiorno, dalla ricetta di zia Cri della sua cheesecake con salsa di cachi alle costine di maiale con verza di Lorenzo Biagiarelli e la ricetta del primo piatto degli Improta ma anche i rosti di patate di Barbara De Nigris.

RICETTE FULVIO MARINO – LA RICETTA DEL PANE FATTO CON POLENTA

Ingredienti: 800 g d farina tipo 2 grano tenero, 300 g di polenta cotta, 300 g di lievito madre (oppure 15 g di lievito di birra), 500 g di acqua, 50 ml di olio di oliva, 50 g di formaggio grattugiato e 15 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 2 di grano tenero, il lievito madre, quasi tutta l’acqua, la polenta cotta, ovviamente non calda e spezzettata, mescoliamo il tutto con il cucchiaio. Aggiungiamo poi l’olio e subito il sale, il resto dell’acqua, impastiamo ancora. Completiamo l’impasto e facciamo lievitare due ore nella ciotola unta e coperta.

Versiamo sul banco infarinato e tagliamo in due l’impasto lievitato. Adagiamo l’impasto nello stampo per ciambella, già unto con olio. Facciamo lievitare altre 2 ore. Aggiungiamo poi sopra il pane il formaggio grattugiato. Facciamo in superficie dei tagli. Mettiamo in forno a 230 gradi statico per circa 40- 50 minuti.