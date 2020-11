La ricetta del timballo di zucca con crespelle di Anna Moroni

Che autunno sarebbe senza la zucca? La zucca è amata davvero da tutti e si prepara in mille modi diversi. Oggi vi proponiamo la ricetta del timballo di zucca vista nella puntata di Ricette all’Italiana del 12 novembre 2020. La ricetta arriva dopo il primo piatto dal sapore veneto, suggerito da Anna Moroni. Nella puntata di oggi infatti ha preparato anche un buon piatto di baccalà mantecato con la polenta.

Ma torniamo al timballo di zucca. Vediamo come si prepara questa ricetta di Anna Moroni. Anche oggi si cucina con Annalisa e questo timballo sarà molto particolare perchè fatto con delle crespelle. La ricetta, ci ricorda Anna, è davvero molto economica l’unica cosa è che ci vuole del tempo perchè dobbiamo fare le crespelle. Per cui il consiglio è quello di prepararle magari anche il giorno prima e tenerle in frigo.

LA RICETTA DELLE CRESPELLE PER FARE IL TIMBALLO ALLA ZUCCA

Crespelle: 375 ml latte, 150 g farina 00, 3 uova, 25 g burro, sale

Iniziamo quindi la preparazione delle crespelle. Prendiamo una ciotola abbastanza capiente e dentro mettiamo le uova intere con un pizzico di sale ed aggiungiamo, pian piano, la farina. Uniamo il latte a filo, continuando a mescolare con la frusta. Aggiungiamo, infine, il burro fuso. Per far si che si tolgano i grumi, lasciamo riposare la nostra pastella, dopo averla coperta con della pellicola, per almeno una oretta in frigo.

Una volta trascorso questo tempo, prendiamo una padella antiaderente e la imburriamo per bene. La riscaldiamo e poi versiamo volta per volta del contenuto dentro. Lo allarghiamo facendo roteare la padella, fino ad ottenere un disco sottilissimo. Lasciamo dorare sui due lati. Proseguiamo fino ad esaurire la pastella.

Le nostre crespelle adesso sono pronte e possiamo passare alla farcia!

LA RICETTA DEL TIMBALLO DI ZUCCA DI ANNA MORONI

Farcia: 1,5 kg zucca, rosmarino, 2 porri, 120 g prosciutto cotto, 350 g besciamella, parmigiano grattugiato, olio evo, sale, pepe

Tagliamo la zucca a cubetti. La facciamo stufare in un pentolino con un filo di olio. Aggiungiamo anche dell’acqua. In una padella, nel frattempo, saltiamo il porro affettato con un filo d’olio. Quando la zucca è ben cotta e si riduce quasi in crema, la saltiamo in padella con il porro.

Adesso abbiamo tutti gli ingredienti per il timballo. Iniziamo quindi a comporre i vari strati. Iniziamo con una crespella poi mettiamo dentro anche besciamella, formaggio, prosciutto e facciamo almeno 4 strati. Finiamo con besciamella e parmigiano. Cuociamo in forno caldo a 200° per 10 minuti: devono gratinare.