La ricetta delle pizzette baciate di Fulvio Marino, che ricette per E’ sempre mezzogiorno

Un’altra ricetta di Fulvio Marino ed è la ricetta delle pizzette baciate per E’ sempre mezzogiorno oggi 12 novembre 2020. Le pizzette ovviamente cotte in forno sono perfette a farcire con ciò che vogliamo, magari formaggio e zucchine grigliate o qualunque altra cosa. Anche oggi Fulvio Marino nel bosco di E’ sempre mezzogiorno ci mostra un nuovo impasto, un altro modo per gustare il pane, sono delle pizzette da farcire. Ecco la ricetta delle pizzette baciate viste oggi in tv, la nuova ricetta di E’ sempre mezzogiorno. non perdete anche le altre ricette di oggi in tv, della torta al cioccolato di Zia Cri alle castagne speziate e i cupcakes con il cuor di mela di Sara Brancaccio.

RICETTE FULVIO MARINO – LA RICETTA DELLE PIZZETTE BACIATE

Ingredienti: 500 g di farina 0, 500 g di farro bianco, (possiamo sostituire con 1 chilo di farina 0 o con un chilo di farina integrale), 650 g di acqua, 50 g di olio oliva, 10 g di miele di arancia, 22 g di sale 8 g di lievito di birra fresco

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine, versiamo l’acqua lasciandone da parte 50 grammi, aggiungiamo il miele, iniziamo a impastare e poi piano piano uniamo il sale, il resto dell’acqua e infine l’olio. Completiamo l’impasto che sarà omogeneo e facciamo lievitare nella ciotola unta per 2 ore a temperatura ambiente. La ciotola deve essere sempre coperta, l’impasto deve triplicare il suo volume.

Dividiamo l’impasto a metà sul banco infarinato. Stendiamo un primo rettangolo abbastanza spesso e con il bicchiere tagliamo le pizzette. Con l’altro impasto facciamo le palline da 50 grammi. Abbiamo così due modi diversi per fare le pizzette, sia a palline che coppate. La ricetta del pane con la polenta cotta di Fulvio Marino, Ricette E’ sempre mezzogiorno

Disponiamo sia pizzette coppate che palline sulla teglia, copriamo con il canovaccio e facciamo lievitare altre 2 ore a temperatura ambiente.

Adesso sulle pizzette che schiacciamo solo un po’, versiamo un po’ di olio e disponiamo sopra un’altra pizzetta schiacciata. Così baciamo tutte le pizzette. Mettiamo in forno statico a 250 gradi per circa 15 minuti.

Possiamo farcire adesso le pizzette baciate come vogliamo. Fulvio sceglie formaggio cremoso e zucchine grigliate.