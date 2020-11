Anna Moroni fa la ribollita da Ricette all’Italiana

Si cucina un piatto davvero molto buono in compagnia di Anna Moroni oggi su rete 4. Ci spostiamo in Toscana questa settimana con le ricette di Anna e i consigli di Davide Mengacci e si parte quindi alla grande con la ribollita. E’ questo il piatto che Anna ha scelto per iniziare la puntata di Ricette all’Italiana del 16 novembre 2020. Si tratta di una tipica zucca della tradizione toscana, soprattutto fiorentina, che si prepara con le verdure tipiche della stagione autunnale. E visto che siamo a metà novembre, questo piatto è davvero indicato. Vediamo quindi passo passo come si prepara? Ecco tutti i consigli di Anna Moroni per fare in casa una super ribollita.

ANNA MORONI PREPARA LA RIBOLLITA: ECCO LA RICETTA

Iniziamo quindi con la lista degli ingredienti per fare questa ottima ribollita con i consigli di Anna Moroni:

100 g di cavolfiore, 100 g di cavolo nero, 100 g di cavolo cappuccio, 100 g di bietole, carote, sedano, 2 pomodori rossi, 1 patata, 100 g di fagioli, 100 g di pane toscano, estratto naturale di cipolla e di peperoncino, olio evo, sale, pepe

E adesso la preparazione della ribollita con la ricetta di Anna Moroni! Per prima cosa il nostro soffritto: ovviamente usate una pentola molto grande perchè dovremo mettere dentro tanti ingredienti insieme. Iniziamo quindi con cipolla, carota, sedano e olio generoso. Tagliamo i pomodori in modo grossolano e uniamo in pentola facciamo stufare. Aggiustiamo di sale. Uniamo a questo punto le bietole. Andiamo avanti anche con il cavolo cappuccio. Lasciamo cuocere per qualche minuto e uniamo poi gli altri ingredienti: patate, cavolfiore, cavolo nero e fagioli.

Per la cottura non ci resta che mettere dell’acqua, a coprire tutto; saliamo, a piacere possiamo mettere del peperoncino e lasciamo cuocere il tutto per almeno un’ora. Infine mettiamo il pane toscano tagliato a pezzetti, amalgamiamo e cuociamo ancora qualche istante. Serviamo ultimando con un giro di olio evo. La nostra ribollita è servita.

Per chi si fosse perso la ricetta del sabato di Anna Moroni, ecco i suoi consigli per fare un ottimo risotto con il branzino.

Nella sezione cucina del nostro sito troverete tutte le migliori di ricette di Anna Moroni!