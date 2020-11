Schiacciata toscana integrale, la ricetta di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno

Grandi ricette oggi 16 novembre 2020 da E’ sempre mezzogiorno e la ricetta di Fulvio Marino è la schiacciata toscana integrale. Un altro impasto perfetto di Fulvio Marino per le nuove ricette di Antonella Clerici. Fulvio Marino farcisce la schiacciata toscana con pecorino e salame ma possiamo gustarla come preferiamo. Una prima maturazione in frigo e poi la lievitazione a temperatura ambiente e avremo così una focaccia toscana molto soffice. Seguiamo nel dettaglio i consigli di Fulvio Marino per la ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno. E’ una ricetta dedicata in particolare a chi è nelle zone rosse, perché impastare aiuta a sentirsi meglio.

LA RICETTA DI FULVIO MARINO DELLA SCHIACCIATA TOSCANA PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti e preparazione: nella ciotola versiamo 500 g di farina integrale, 500 g di farina tipo 2, 600 ml di acqua fredda, impastiamo mescolando con la forchetta e dopo 30 minuti aggiungiamo 9 g di lievito di birra oppure se preferiamo 200 g di lievito naturale aggiungendo anche un pochino di acqua. In totale l’acqua deve essere 750 ml. Aggiungiamo 22 g di sale e il resto dell’acqua e

Diamo il tempo alla crusca di assorbire l’acqua in più per avere così un prodotto molto morbido che si conserva anche nel tempo. Quindi dopo qualche minuto che impastiamo aggiungiamo 25 g di olio. Continuiamo a impastare e otteniamo un composto liscio.

Mettiamo in frigo per 4 ore ben coperto con la pellicola. Lo lasciamo nella ciotola che sarà pulita, ovviamente.

Togliamo dal frigo e versiamo delicatamente sul piano di lavoro, scegliamo la pezzatura e facciamo le palline, possiamo farle di 300 o di 500 g, come vogliamo. Mettiamo ogni panetto nella ciotola unta di olio e facciamo lievitare coperto per altre 4 ore ma a temperatura ambiente.

Versiamo poi sul banco leggermente infarinato e stendiamola focaccia, disponiamo nella teglia foderata con la carta forno, allarghiamo ancora un po’.