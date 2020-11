Panini al latte di Fulvio Marino: è con la Nutella la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno

La ricetta dei panini al latte di Fulvio Marino di oggi 18 novembre 2020 per le ricette E’ sempre mezzogiorno, una vera delizia da provare. In casa possiamo fare tante cose ottime, cucinare ottimo pane come il pane al latte di oggi. Ancora una volta Fulvio Marino ha suggerito nella cucina di Antonella Clerici come preparare dei panini che possiamo farcire sia con il dolce che con il salato, quindi sia con la Nutella che con il prosciutto e la provola affumicata. Non perdete questa ricetta dei panini al latte e le altre ricette di oggi di Fulvio Marino.

RICETTE FULVIO MARINO – LA RICETTA DEI PANINI AL LATTE DI OGGI 18 NOVEMBRE 2020

Ingredienti: 500 g di farina 0 (ma vanno bene anche altre farine), 310 g di latte, 20 g di zucchero semolato, 10 g di sale, 10 g di lievito di birra, 40 g di olio di oliva, 200 g di Nutella o altra crema alle nocciole, granella di nocciole

Preparazione: farina, latte, lievito sbriciolato e lo zucchero, versiamo questi ingredienti nella ciotola e iniziamo a impastare. Aggiungiamo adesso il sale e l’olio, impastiamo ancora sempre nella ciotola e con le mani. Per aiutarci facciamo girare la ciotola con una mano mentre con l’altra impastiamo.

Facciamo lievitare, circa 1 ora e mezza, deve raddoppiare il loro volume nella ciotola coperta. Poi versiamo l’impasto sul banco infarinato leggermente. Dividiamo in pezzi l’impasto, abbiamo i panini dello stesso peso e ripieghiamoli arrotolandoli. Dopo avere finito con l’ultimo panino ripetiamo le pieghe con delicatezza e arrotoliamo di nuovo. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e facciamo lievitare fino a raddoppiare il loro volume, spennelliamo poi con il latte. Possiamo fare un taglio sui panini o lasciarli senza taglio. Mettiamo in forno a 240 gradi per 14 minuti.