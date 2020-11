Panzerotti di zia Cri, fritti o al forno è la ricetta E’ sempre mezzogiorno

Facciamo subito i panzerotti di zia Cri, la ricetta di oggi 18 novembre 2020 da E’ sempre mezzogiorno. Panzerottini fritti o panzerottini al forno, due tipi di cottura perché sono entrambi buonissimi. Ovviamente i calzoni di zia Cri fritti sono ben più calorici dei calzoni al forno. Il consiglio da non perdere è quello di passare i panzerotti prima nell’albume e poi nel pane grattugiato per un risultato perfetto. Possiamo poi farcire i calzoni di zia Cri con ciò che vogliamo. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno il consiglio è funghi e salsiccia o scamorza e prosciutto, voi quale preferite?

RICETTE ZIA CRI – LA RICETTA DEI PANZEROTTI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella pentola versiamo l’acqua, il burro, facciamo sciogliere e uniamo la farina, mescoliamo e facciamo cuocere e poi facciamo raffreddare. Versiamo il composto tra due fogli di carta forno. Stendiamo l’impasto con il mattarello e poi tagliamo con il coppapasta i cerchi.

In padella scaldiamo l’olio con l’aglio e aggiungiamo la salsiccia sgranata, aggiungiamo i funghi a fette, facciamo saltare, saliamo, facciamo cuocere.

Farciamo i cerchi di pasta con il ripieno salsiccia e funghi oppure farciamo con il formaggio a dadini, la scamorza e il prosciutto cotto o con il pomodoro. Possiamo anche farcirli con radicchio e gorgonzola o ciò che preferiamo. Tutti li possiamo sia friggere che cuocere al forno. Chiudiamo i panzerottini a mezzaluna, sigilliamo bene i bordi.