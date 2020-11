Grissini di Fulvio Marino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno

La ricetta dei grissini di Fulvio Marino, una golosità rustica da non perdere con le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 19 novembre 2020. Purtroppo Fulvio Marino ha spesso poco tempo nella cucina di Antonella Clerici ma ogni volta riesce a spiegare tutto con cura. Grissini semplici da fare e magari da gustare poi con la mortadella o da portare in tavola con qualunque altra cosa. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino, pane, focaccia, panini, pizza, oggi questi grissini e chissa quale sarà la ricetta perfetta di E’ sempre mezzogiorno domani. Non perdete le altre ricette in tv del giorno, le ricette con Antonella Clerici e gli altri protagonisti.

RICETTE FULVIO MARINO – LA RICETTA DEI GRISSINI DA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 250 g di farina buratto tipo 2, 250 g di farro bianco, 340 g di acqua, 12 g di lievito di birra fresco, 12 g di sale, 25 g di olio, 5 g di malto d’orzo in pasta facoltativo 300 mortadella

Preparazione: versiamo nella ciotola le due farine, se l’abbiamo mettiamo anche il malto d’orzo in pasta ma è facoltativo, mescoliamo e uniamo il lievito di birra fresco sbriciolato, inseriamo l’acqua, ne teniamo da parte solo un pochino. Aggiungiamo il sale e poi il resto dell’acqua quindi alla fine l’olio di oliva.

Facciamo lievitare per 1 ora coperto con il canovaccio, una lievitazione breve.

Spolveriamo il tavolo con una leggera parte di farina e aggiungiamo anche un po’ di farina di mais. Adagiamo l’impasto sul tavolo, spolveriamo con farina di mais e creiamo un filone. Tagliamo il filone a striscioline che disponiamo nella teglia foderata con la carta forno