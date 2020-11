Fulvio Marino propone la ricetta dei panini da hamburger per E’ sempre mezzogiorno

Ancora una ricetta di Fulvio Marino da non perdere grazie alle ricette E’ sempre mezzogiorno: panini da hamburger. La ricetta scelta oggi 23 novembre 2020 sarà di certo molto apprezzata perché i panini da hamburger piacciono a tutti, grandi e piccini, e soprattutto in questo periodo possiamo impastare questo e altro e preparare qualcosa di speciale e goloso. Le ricette di Fulvio Marino mostrano sempre tutto nel dettaglio, passaggio dopo passaggio, consigli, cosa fare e non fare. Come sempre anche per i panini da hamburger teniamo distante il sale dal lievito. Un impasto perfetto aggiungendo le uova ma c’è anche il burro, quindi un risultato soffice e goloso. Ecco la ricetta del panino per hamburger dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI PANINI PER HAMBURGER

Ingredienti: 800 g di farina tipo 0, 200 g di semola di grano duro, 15 g di lievito di birra fresco, 550 g di acqua, 50 g di burro, 25 g di zucchero, 20 g di miele millefiori, 25 g di sale, 2 uova, semi di sesamo

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine. Aggiungiamo il lievito di birra fresco sbriciolato, il miele e lo zucchero, aggiungiamo 550 g di acqua, iniziamo a impastare e dopo pochi secondi uniamo il sale e le uova. Quando l’impasto inizia a diventare più solido aggiungiamo il burro ammorbidito a pezzetti. Completiamo l’impasto lavorando per 10 minuti.

Facciamo lievitare fino al raddoppio a temperatura ambiente.

Nella teglia foderata con la carta forno e infarinata adagiamo i panini di circa 150 g. Passiamo la parte superiore dei panini velocemente nell’acqua e passiamo nei semi di sesamo. Adagiamo di nuovo nella teglia e facciamo lievitare una seconda volta, devono allargarsi bene e quindi quasi fino al raddoppio del loro volume.