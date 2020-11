Un’altra ricetta semplicissima arriva proprio dalla cucina di Anna Moroni che nelle puntate che chiudono il mese di novembre 2020 si è proprio spostata nella cucina di casa sua per Ricette all’Italiana. Nella puntata di oggi, 25 novembre 2020, Anna Moroni ha preparato la ricetta della quiche con speck e zucchine. Una ricetta semplicissima davvero alla portata di tutti. Per questa ricetta Anna non ha usato la classica pasta brisè già comprata ma ha fatto la pasta in casa. Questa pasta per la quiche tra l’altro, sarà anche diversa dal solito perchè fatta con della farina integrale. Ma vediamo nel dettaglio tutti i passaggi per la ricetta di Anna Moroni.

LA QUICHE CON SPECK E ZUCCHINE: UNA RICETTA DI ANNA MORONI

Iniziamo con la lista degli ingredienti per la quiche di speck e zucchine di Anna Moroni:

: 100 g di farina integrale, 160 g di farina 00, 70 g di olo evo, 70 g di vino bianco secco, sale qb per il ripieno: 250 g di ricotta, 40 g di parmigiano grattugiato, 2 uova, 2 zucchine, estratto di basilico, 80 g di speck, 80 g di ricotta

E adesso iniziamo la preparazione della nostra quiche. Per prima cosa ci occupiamo dell’impasto. Prendiamo una ciotola grande e dentro mettiamo la farina integrale e quella 00, aggiungiamo l’olio evo, il vino bianco e iniziamo ad amalgamare con un cucchiaio. Poi trasferiamo il composto sulla spianatoia, lo impastiamo con le mani. Arrivati a questo punto della preparazione dobbiamo lasciar riposare il nostro panetto.

Foderiamo una tortiera antiaderente con la pasta fatta dopo aver atteso il giusto tempo di riposo. Nel frattempo per il ripieno mettiamo su una padella con un filo di olio e della cipolla e dentro mettiamo le nostre zucchine tagliate sottili a julienne. Possiamo usare qui l’estratto di basilico. Poi aggiustiamo di sale.

Andiamo avanti prendendo una ciotola di vetro e dentro rompiamo una alla volta le uova. Andiamo avanti nella preparazione: le sbattiamo leggermente, uniamo la ricotta e amalgamiamo. Quindi mettiamo il parmigiano grattugiato, lo speck tagliato a listarelle sottili, la caciotta grattugiata e le zucchine saltate in padella. Mescoliamo bene e versiamo il composto nella tortiera. A differenza delle mini quiche che aveva preparato qualche giorno fa, oggi Anna propone una quiche grande.

Inforniamo a forno già caldo a 200° per 10 minuti, poi abbassiamo a 180° per altri 15/20 minuti. Tagliamo a fette e serviamo.