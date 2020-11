La settimana di Ricette all’Italiana per Anna Moroni e per il pubblico che ama le sue ricette si apre con un primo piatto. Oggi da Ricette all’Italiana arriva infatti la pasta! La ricetta degli spaghettoni alla bottarga con crema di stracciatella di Anna Moroni è il piatto che si è scelto di preparare in questa puntata di fine novembre. Ultima puntata del mese quella di oggi 30 novembre 2020 con questo piatto molto particolare suggerito da Annina. Vi ricordiamo che nell’ultimo periodo, vista anche quella che è la difficile situazione causata dal covid, nel corso di Ricette all’Italiana vediamo una sola puntata di Anna Moroni.

LA RICETTA DEGLI SPAGHETTONI CON DOPPIA BOTTARGA SU CREMA DI STRACCIATELLA: RICETTA ANNA MORONI

Iniziamo con la lista degli ingredienti per la ricetta: 300 g di spaghettoni, 200 g di stracciatella, 50 g di bottarga macinata, 1 baffa di bottarga di muggine, aglio semifresco, buccia di limone, sale e pepe, estratto naturale di peperoncino, olio evo

E ora preparazione. Per prima cosa mettiamo su una bella pentola per preparare la nostra pasta; quando bolle saliamo l’acqua e poi cuociamo gli spaghettoni. Mettiamo su un’altra casseruola ben capiente scaldiamo un goccio di olio e abbiamo soffritto aglio e cipolla semifresca. Versiamo dentro i nostri spaghettoni che saranno scolati direttamente lì dentro e mantechiamo. Amalgamiamo unendo anche la bottarga grattugiata.

Prendiamo il nostro piatto e iniziamo con una base di stracciatella. Per fare la base frulliamo la stracciatella con il sale e con un po’ di pepe. Decoriamo con la baffa di bottarga di muggine tagliata a fettine che prima mariniamo nell’olio aromatizzato con buccia di limone. I nostri spaghettoni sono pronti, che ne dite?