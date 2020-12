Spaghetti di riso al curry con latte di cocco: ricetta Anna Moroni

Davide Mengacci annuncia con grandissimo entusiasmo la ricetta di oggi di Anna Moroni. Si tratta di una ricetta molto molto originale. La cuoca di Rete 4 ha preparato spaghetti di riso al curry con latte di cocco, una ricetta dal sapore sicuramente esotico, perfetta per chi ama variare in cucina. Nessun legame quindi con il viaggio che oggi Ricette all’italiana ci ha fatto fare in giro per l’Italia. Si viaggia con la fantasia, visto che non possiamo fare altro! E allora tutti ai fornelli con questa ricetta di Anna Moroni.

LA RICETTA DEGLI SPAGHETTI DI RISO AL CURRY CON IL LATTE DI OCCO DI ANNA MORONI

Iniziamo con gli ingredienti per la preparazione di questi spaghetti:

per la salsa: 2 scalogni tritati, estratto naturale di zenzero, 2 cucchiai di pasta di curry, 1 bustina di latte di cocco, 1 pizzico di zucchero, 1 cucchiaino di peperoncino semifresco, 2 cucchiai di salsa di soia, 1 cucchiaio di olio evo;

2 scalogni tritati, estratto naturale di zenzero, 2 cucchiai di pasta di curry, 1 bustina di latte di cocco, 1 pizzico di zucchero, 1 cucchiaino di peperoncino semifresco, 2 cucchiai di salsa di soia, 1 cucchiaio di olio evo; per i noodles: 180 g di spaghetti di riso thailandesi, 150 g di cavolo viola, 120 g di carote, cipolla semifresca, semi di sesamo, succo di lime, 2 cucchiai di olio evo

Per prima cosa prendiamo gli spaghetti e li facciamo sciogliere in acqua a temperatura ambiente. Nel frattempo facciamo anche la nostra salsa al latte di cocco.

Tritiamo lo scalogno e lo facciamo insaporire per bene in una pentola con l’olio; poi aggiungiamo la pasta al curry, la salsa di soia, il latte di cocco. Uniamo anche un pizzico di zucchero, di zenzero e di peperoncino e amalgamiamo cuocendo qualche istante. Passiamo alla preparazione delle verdure: in una pentola mettiamo dell’olio, poi uniamo a soffriggere la cipolla tagliata finemente.

Iniziamo con le carote per la cottura delle verdure che hanno una cottura più lunga. Andiamo avanti con la verza sminuzzata e il cavolo viola sminuzzato. Lasciamo stufare.

Mettiamo gli spaghetti nella padella con le verdure.

E per finire prima di impiattare aggiungiamo anche del peperoncino. Terminiamo con la salsa e un tocco di lime. Mescoliamo per bene. E impiattiamo. Ma non abbiamo ancora completato: ultimo tocco per i nostri spaghetti di riso con curry e latte di cocco: aggiungiamo sui piatti dei semi di sesamo e per finire un goccio di olio a crudo.