Involtini di pesce spada piccanti di Anna Moroni da Ricette all’Italiana

Ancora una puntata dedicata al Lazio quella di Ricette all’Italiana di oggi 3 dicembre 2020. Grande attenzione anche alla produzione di olio di questa regione. E Anna Moroni che cosa ci ha preparato nella sua ricetta giornaliera? Oggi cuciniamo involtini di pesce spada piccanti un piatto che potrebbe essere molto buono anche per la vigilia di Natale o per le feste in generale, che ne pensate?

Come avrete visto Anna Moroni in queste puntate invernali di Ricette all’Italiana prepara una sola ricetta. E in questo caso ha scelto un olio della Tuscia visto che nella puntata si parla proprio di questo genere di prodotti.

Vediamo quindi la ricetta di questi involtini di pesce spada piccanti con del provolone piccante che appunto darà una marcia in più al piatto.

LA RICETTA DEGLI INVOLTINI DI PESCE SPADA PICCANTI DI ANNA MORONI

Iniziamo con la lista degli ingredienti: 4 fettine sottili di pesce spada, 150 g di ritagli di pesce spada, 100 g di provolone piccante, 70 g di panatura integrale, 2 uova, 30 g di uvetta, 2 foglie di alloro, cipolla semifresca, estratto naturale di basilico, prezzemolo qb, peperoncino semifresco, olio evo, sale, pepe

Iniziamo dal ripieno. Per prima cosa mettiamo su una padella con la cipolla e l’olio. Prendiamo il pesce spada tagliato a pezzetti e cuociamo in padella. Uniamo estratto naturale di basilico e peperoncino. Uniamo prezzemolo e pane grattugiato ( in questo caso integrale). Uniamo il pepe e mescoliamo il tutto per bene. Uniamo anche l’uvetta. Lasciamo andare. Poi togliamo dalla padella e lasciamo raffreddare in una ciotola.

Prendiamo le fette di pesce spada e le battiamo per bene.

Riprendiamo il ripieno, uniamo un uovo intero. Andiamo avanti con il formaggio scelto e il prezzemolo; altro estratto di peperoncino e saliamo. Se serve uniamo ancora del pane grattugiato. Prendiamo le fatte di pesce spada e le riempiamo con questo ripieno. Completiamo all’esterno con una fettina di alloro. Chiudiamo e poi con lo stuzzicadenti lungo completiamo. Prendiamo la piastra e cuociamo i nostri involtini per 5 minuti circa.

Impiattiamo e completiamo con olio a crudo e con altre foglie di alloro. La ricetta è servita!