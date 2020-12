Pane di segale in cassetta di Fulvio Marino per le ricette E’ sempre mezzogiorno

La ricetta di Fulvio Marino del pane di segale in cassetta, un nuovo pane per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 3 dicembre 2020. Non è semplice da impastare la farina di segale integrale e infatti Fulvio Marino prevede tra gli ingredienti solo l’acqua calda. Pochi ingredienti e tra questi il lievito madre. Possiamo utilizzare anche il lievito di birra ma il risultato non sarà uguale. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del pane di segale integrale, il pane scuro di Fulvio Marino, la ricetta della torta di mele di zia Cri, la ricetta dell’arrosto e del bocciolo ripieno.

RICETTE FULVIO MARINO PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL PANE DI SEGALE INTEGRALE

Ingredienti: 1 kg di farina di segale integrale, 400 g di lievito madre, 800 g di acqua calda (max 35 – 40 gradi), 25 g di sale

Preparazione: versiamo nella ciotola la farina e aggiungiamo tutta l’acqua calda, necessaria calda perché altrimenti risulta davvero difficile impastare con la farina di segale. Aggiungiamo il lievito madre (possiamo sostituire con 20 g di lievito di birra). Impastiamo e otteniamo un composto diverso dal solito, non c’è bisogno di impastare molto. Aggiungiamo il sale e non ci saranno problemi perché l’impasto sarà molto morbido.

Fulvio Marino specifica che per questo impasto andrebbe utilizzato il lievito madre, infatti è anche alta la dose.

Facciamo lievitare 40 minuti magari nel forno con la lucina accesa, ovviamente copriamo l’impasto. Abbiamo un composto che appare un po’ duro. Disponiamo l’impasto sul tavolo e schiacciamo un po’, dividiamo in due parti, due rettangoli che arrotoliamo un po’ e disponiamo nello stampo del pane in cassetta, lo stampo da plumcake unto con olio. Copriamo con il canovaccio e facciamo lievitare ancora fino a raggiungere il bordo dello stampo. Mettiamo in forno 50 minuti a 210 gradi statico e poi abbassiamo a 180 gradi per 15 minuti.