Rustico di spinaci con la pasta pizza di Fabio Campoli, Ricette all’italiana

La ricetta del rustico con gli spinaci di Fabio Campoli è il rustico rock’n’roll di Ricette all’italiana di oggi 3 dicembre 2020. In cucina con lo chef oggi c’è Annalisa Mandolini e in collegamento come sempre Anna Moroni. La pasta è simile alla base per la pizza ma con qualcosina in più. Gli ingredienti utilizzati spesso sono in spray e anche il lievito non è quello classico che siamo abituati ad utilizzare in cucina. Un passaggio dopo l’altro con le Ricette all’italiana di oggi scopriamo come si prepara il rustico con spinaci, prosciutto crudo e uova sode di Fabio Campoli.

RICETTE ALL’ITALIANA DI FABIO CAMPOLI – LA RICETTA DEL RUSTICO ROCK’N’ROLL DI SPINACI

Ingredienti: 400 g di farina 00, 200 ml latte intero, 100 ml acqua, 40 g pasta madre liofilizzata con lievito, zenzero, curry, olio evo, sale

Per il ripieno: 8 fette di prosciutto crudo, 300 g di spinaci, burro, 100 g di parmigiano, 6 uova sode, semi di sesamo, olio

Preparazione: nella ciotola versiamo l’acqua e il latte, il lievito, mescoliamo e versiamo tutta la farina, mescoliamo e versiamo l’impasto sulla spianatoia. Aggiungiamo il sale e impastiamo, quando il composto inizia a diventare liscio aggiungiamo l’olio, completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare per 6 ore coprendo la ciotola con la pellicola.

In padella facciamo cuocere gli spinaci con burro, sale e olio, facciamo ben asciugare.

Cuociamo le uova sode, sgusciamo e tagliamo a metà le uova

Stendiamo con le mani l’impasto lievitato, ci aiutiamo con un po’ di farina sulla spianatoia. Stendiamo la pasta a 1 cm di spessore. Otteniamo un rettangolo grande e sopra disponiamo le fette di prosciutto crudo, aggiungiamo gli spinaci saltati al burro e asciutti. Disponiamo al centro anche le uova sode, il formaggio grattugiato, lo zenzero spray o pochissimo grattugiato. Arrotoliamo il rettangolo dalla parte lunga. Chiudiamo come una chiocciola. Disponiamo nello stampo imburrato e se vogliamo aggiungiamo del curry. Facciamo riposare 20 minuti. Tagliamo in superficie in più punti con le forbici. Completiamo con i semi di sesamo. Mettiamo in forno a 210 gradi per 10 minuti e abbassiamo a 170 gradi per 25 minuti.