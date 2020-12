Ricette Marco Bianchi: insalata russa con maionese senza uova per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta della maionese senza uova, la ricetta dell’insalata russa di Marco Bianchi per le ricette di Natale di E’ sempre mezzogiorno di oggi 7 dicembre 2020. E non sono solo ricette della salute perché non tutti possiamo mangiare le uova e a volte è anche meglio non esagerare. Con le sue ricette per E’ sempre mezzogiorno Marco Bianchi ci mostra che possiamo preparare anche un piatto come l’insalata russa senza esagerare. Anche Evelina Flachi ovviamente è del tutto d’accordo con le sue ricette di oggi. Ecco come si fa la maionese senza uova ma anche senza latte vaccino e poi l’insalata russa. Patate, carote e piselli, o cetriolini sottaceto e possiamo aggiungere l’uovo sodo se non abbiamo problemi di allergie o intolleranze, il tonno e se piace anche dei cubetti di zucca sbollentata. I consigli di Marco Bianchi per le ricette E’ sempre mezzogiorno come sempre sono perfetti.

RICETTE MARCO BIANCHI – LE RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO: MAIONESE SENZA UOVA

Ingredienti e preparazione: sbollentiamo i piselli, le patate pelate e a dadini, le carote pulite a dadini, in acqua bollente, bastano pochi minuti, tutto deve restare croccante.

Passiamo alla maionese: usiamo il latte di soia senza zucchero (una parte) aggiungiamo la curcuma, due parti di olio di semi di mais, sale, succo di limone o aceto di mele e possiamo frullare il tutto. Se vogliamo possiamo aggiungere anche un cucchiaino di senape e la maionese è pronta. Non impazzisce perché non ci sono le uova e possiamo prepararla anche con un po’ di anticipo.

Scoliamo le verdure e mettiamo nella ciotola, facciamo raffreddare. Aggiungiamo la maionese, il tonno, i cetriolini a pezzetti, amalgamiamo con cura. Possiamo quindi aggiungere anche altro, come la zucca a dadini, sempre sbollentata. Se non abbiamo intolleranze o allergie possiamo anche aggiungere le uova sode. Completiamo con i cetriolini per decorare.