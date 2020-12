Ricette Fulvio Marino: pan de toni di Natale per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta di Fulvio Marino del pan de toni per il Natale di E’ sempre mezzogiorno, una delle ricette di Natale da copiare subito. Non è un vero panettone ma è la ricetta di Fulvio Marino che non possiamo perdere, è a metà tra un pane e un panettone. Ovviamente compriamo il panettone dagli artigiani, questo il consiglio di Antonella Clerici e Fulvio Marino, bisogna aiutare tutti e in più mangiare ottimi dolci ma in casa prepariamo il pan de toni. Ecco la ricetta del pane dolce di oggi di Fulvio Marino, il pane con uvetta, cedro e miele. Seguiamo nel dettaglio la ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO PER NATALE – LA RICETTA DEL PAN DE TONI DI FULVIO MARINO

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 0, 700 g di acqua, 200 g di lievito madre, 22 g di sale, 200 g di uvetta, 200 g di cedro candito, 20 g di miele d’acacia

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, quasi tutta l’acqua, il lievito madre, impastiamo. Se non abbiamo il lievito madre sostituiamo con 15 g di lievito di birra. Aggiungiamo adesso il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e aggiungiamo l’uvetta, il miele, il cedro candito. Amalgamiamo bene il tutto con le mani, facciamo incorporare bene tutti gli ingredienti aggiunti.

Mettiamo in frigo l’impasto nella ciotola coperto con la pellicola, per circa 18 ore, una lunga lievitazione.

Versiamo poi sul banco e dividiamo in due l’impasto e adagiamo con delicatezza nei cestini leggermente infarinati. Facciamo lievitare 4 ore a temperatura ambiente se è calda ma se necessario mettiamo in forno con la luce accesa.

Disponiamo poi sulla teglia foderata con la carta forno, un po’ di farina e facciamo i tagli che vogliamo. Mettiamo in forno a 230 gradi per 35 minuti ma con un mestolo lasciamo uno spiraglio lasciando semiaperto il forno gli ultimi 10 minuti di cottura.