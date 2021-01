Giusina in cucina con pizzette e rollò, le ricette della rosticceria

Con le ricette di Giusina in cucina oggi ripassiamo la rosticceria palermitana. Le repliche con Giusy Battaglia suggeriscono le ricette delle pizzette, del rollò con la besciamella e del rollò con i wurstel. Da non perdere anche le altre ricette di Giusina in cucina, quelle per fare i calzoni e le ravazzate. Ma nella stessa puntata da seguire su Food Network ci sono anche i dolci fritti con lo stesso impasto: iris ripiene di ricotta e gocce di cioccolato. Ecco come si fanno le pizzette palermitane e le altre golosità da mettere in forno. Possiamo usare la planetaria o lavorare il tutto a mano ma attenzione alla lievitazione.

RICETTE GIUSY BATTAGLIA – GIUSINA IN CUCINA ROSTICCERIA

Ingredienti: 1 kg di farina 00, 100 g di strutto, 80 g di zucchero, 25 g di lievito di birra, 400 ml di acqua tiepida, 25 g di sale

Besciamella per rollò: 500 ml latte, 50 g farina, 50 g burro, 2 mozzarelle, 200 g prosciutto cotto a cubetti, sale, pepe, noce moscata

Farcitura per rollò wurstel: 2 confezioni di wurstel

Preparazione: nella planetaria o nella ciotola versiamo l’acqua, il lievito, lo zucchero, lavoriamo e aggiungiamo lo strutto, impastiamo e uniamo un po’ alla volta la farina e poi il sale. Completiamo tutto l’impasto che sarà morbido. Dividiamo l’impasto in due parti e mettiamo in due ciotole facciamo il taglio a croce, copriamo e facciamo lievitare per minimo 2 ore a temperatura ambiente. Tagliamo poi i pezzi di 70 grammi. Stendiamo con il mattarello.

Facciamo la besciamella: nella pentola burro e farina, mescoliamo facendo andare fino a farla addensare. Aggiungiamo il latte mescoliamo, portiamo a cottura, si deve addensare, saliamo, pepiamo e aggiungiamo la noce moscata.

Facciamo il rollò: su dischetti di pasta mettiamo la besciamella a cui abbiamo aggiunto mozzarella e prosciutto cotto a dadini. Chiudiamo ottenendo dei rotolini. Disponiamo sopra un bastoncino di mozzarella che fermiamo con un po’ di pasta. Disponiamo sulla teglia. Spennelliamo con il tuorlo sbattuto con un po’ di latte. Sesamo per completare. Facciamo lievitare altri 40 minuti. Mettiamo in forno a 180 gradi.

Stendiamo l’impasto col mattarello e otteniamo delle strisce abbastanza larghe con cui avvolgiamo i wurstel. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e spennelliamo con il tuorlo sbattuto con il latte. Completiamo con semi di sesamo. Facciamo lievitare 40 minuti. Mettiamo in forno a 180 gradi.

Per le pizzette: stendiamo l’impasto ottenendo cerchi piccoli che disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Condiamo con pomodoro già condito con olio, sale e origano. Ancora origano sulle pizzette e facciamo lievitare 30 minuti. Mettiamo in forno a 180 gradi.