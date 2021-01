La torta di mandorle turca con la ricetta di Samya da Mattino 5

Riprende con anticipo la nuova stagione di Mattino 5 che torna a far compagnia al pubblico già da 4 gennaio 2021. E anche oggi, oltre alle notizie, ai servizi di attualità è tornata anche Samya con le sue imperdibili ricette. Nella puntata di oggi di Mattino 5 abbiamo quindi visto Samya mentre preparava una super torta molto apprezzata dal pubblico di Canale 5. La torta di mandorle turca è la ricetta di Samya per la puntata del 4 gennaio di Mattino 5. Non ci resta che prendere appunti e vedere come si prepara questa ottima torta.

La ricetta della torta di mandorle turca di Samya da Mattino 5

5 uova, 300 g farina manitoba, 300 g farina di mandorle, 150 g zucchero, 60 ml olio di semi di girasole, succo e scorza di 1 arancia, sciroppo al limone, 1 cucchiaino di cannella, mezza bustina di lievito per dolci

Iniziamo subito con la preparazione della nostra torta turca con la ricetta di Samya, una super torta alle mandorle. Prendiamo una ciotola e dentro sgusciamo le uova intere; assicurandoci che siano tutte buone, andiamo avanti e uniamo lo zucchero. Montiamo con le fruste elettriche fino a quando lo zucchero si è sciolto. Aggiungiamo la scorza dell’arancia grattugiata ed il suo succo, la cannella in polvere, l’olio di semi e mescoliamo.

In un’altra ciotola misceliamo la farina manitoba e il lievito per dolci e la aggiungiamo, poco alla volta, al composto di uova, mescolando con le fruste. Infine, incorporiamo la farina di mandorle e mescoliamo con una spatola.

Prendiamo una teglia rettangolare e la foderiamo per bene con la carta da forno. A questo punto versiamo dentro l’impasto. Livelliamo e cuociamo in forno caldo e statico a 180 gradi per 30 minuti. Quando la torta è ancora calda, diamo il tocco in più di questa torta: la bucherelliamo e la irroriamo con il succo di limone. Per finire la lasciamo raffreddare e poi, come ha fatto Samya, tagliamo a cubotti prima di servire. Samya ci ricorda che le mandorle fanno benissimo alla salute per cui questa torta è perfetta davvero per tutti!