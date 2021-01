Pane bicolore di Fulvio Marino, la ricetta del pane al cacao di E’ sempre mezzogiorno

Non poteva mancare un altro pane speciale tra le ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del pane bicolore di Fulvio Marino. E’ la ricetta del pane al cacao ma non è pane dolce. Bello da vedere ma con i consigli di Fulvio Marino nella cucina di E’ sempre mezzogiorno è anche bello impastare. Come sempre l’esperto di lievitati ci suggerisce tutto passaggio dopo passaggio e il risultato è una vera delizia. Il pane bicolore di oggi 6 gennaio 2021 di Fulvio Marino non è dolce ma sarà perfetto sia per aggiungere qualcosa di salato o qualcosa di dolce, perfetto da servire come vogliamo. Ecco la ricetta del pane al cacao di Fulvio Marino.

RICETTE FULVIO MARINO – LA RICETTA DEL PANE BICOLORE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 2, 700 g di acqua, 300 g di lievito madre (oppure 10 g di lievito di birra fresco), 22 g di sale, 20 g olio di oliva e 80 g di cacao in polvere

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e il lievito madre, se non l’abbiamo sostituiamo con il lievito di birra fresco. Aggiungiamo anche quasi tutta l’acqua. Impastiamo il tutto e poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo ancora e alla fine uniamo l’olio e completiamo la lavorazione.

Dividiamo l’impasto in due parti e in una aggiungiamo il cacao in polvere, ovviamente cacao amaro e l’acqua necessaria. Abbiamo due impasti perfetti di colore diverso. Stendiamo i due impasti, ci aiutiamo con un po’ di farina, otteniamo 2 rettangoli uguali. Disponiamo il rettangolo scuro su quello chiaro, pieghiamo i lati lunghi verso l’interno, abbiamo un filone che dividiamo in 4 parti o anche meno. Formiamo le pagnotte e disponiamo nelle ciotole infarinate. Facciamo lievitare coperto per 3 o 4 ore a temperatura ambiente.

Capovolgiamo sul tavolo infarinato e facciamo i tagli classici, mettiamo sulla teglia e in forno a 250 gradi per 35 minuti circa.