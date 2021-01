La ricetta di Gian Piero Fava del club sandwich al roast beef

Torna Gian Piero Fava nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e la ricetta di oggi 11 gennaio 2021 è club sandwich al roast beef. In realtà è la ricetta del post beef, è questo che Fava prepara con più attenzione ma è ovvio che il roast beef servito tra fette di ottimo pane tostato e con altri gustosi ingredienti siamo ancora più goloso. Nella cucina E’ sempre mezzogiorno grande l’allegria oggi anche se c’è un pizzico di attenzione in più alle calorie come è giusto che sia dopo le ricette delle feste. Tutti a dieta ma sempre con gusto e infatti non manca la ricetta della ciambella di Zia Cri così come il fritto di Ricchebono e la ricetta di un bel club sandwich al roast beef di Gian Piero Fava.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – CLUB SANDWICH

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo un battuto di pepe e bacche di ginepro frullato.

Prendiamo il pezzo di carne e mettiamo nella teglia con un po’ di olio e gli aromi freschi, rosmarino, salvia. Aggiungiamo sopra l battuto frullato, lasciamo a marinare anche qualche ora.

Facciamo rosolare in padella aggiungendo solo un po’ di burro chiarificato, tostiamo su tutti i lati.

Pennelliamo con la senape tutta la carne, disponiamo sulla griglia.

In forno mettiamo la griglia con un raccoglitore sotto, una teglia dove mettiamo un liquido, anche un vino magari con foglie di salvia. In questo modo facciamo insaporire ancora di più la carne e in più il liquido che cola in cottura finisce nella teglia messa sotto la griglia.

Mettiamo in forno la carne a 230 gradi, poi subito abbassiamo a 130 gradi per circa 30 minuti. Dobbiamo raggiungere la temperatura del cuore della carne a 52 gradi, questo per avere una cottura ideale, ci serve quindi il termometro da cucina.

Tagliamo la carne a fette e possiamo servire con il fondo della prima cottura a cui abbiamo aggiunto delle verdure e poi frullato.

Per preparare il club sandwich ovviamente abbiamo bisogno di ottime fette di pane che farciamo con la maionese a cui abbiamo aggiunto cetrioli e capperi. Aggiungiamo la lattuga, la carne appena preparata, pomodori a fettine , bacon e proseguiamo con gli altri strati. Abbiamo ovviamente tostato il pane. Tagliamo il sandwich a triangoli. Serviamo magari con chips di patate e altro.