Vitello tonnato con verdure di Gian Piero Fava, ricette Capodanno da E’ sempre mezzogiorno

La ricetta del vitello tonnato con verdure di Gian Piero Fava è la ricetta per Capodanno ma non solo ed è il secondo piatto che non può mancare nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Il vitello tonnato è uno dei piatti preferiti di Antonella Clerici ma Fava mostra una ricetta molto diversa dalla sua, una ricetta che la conduttrice apprezza molto. Poca maionese anche per lo chef di E’ sempre mezzogiorno ma niente carota in cottura con la carne. In più è proprio la cottura che è diversa, così come la salsa tonnata. Il tonno va in forno con la carne, davvero una ricetta per Capodanno da provare. Ecco come Gian Piero Fava ha preparato l’ottimo vitello tonnato di oggi 29 dicembre 2020. Dopo le ricette di Natale non possono mancare le ricette di Capodanno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FAVA – LA RICETTA DEL VITELLO TONNATO CON LE VERDURE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: il pezzo di carne è il girello. Mettiamo in pentola sedano abbondante con la cipolla tritati piccoli e aggiungiamo un po’ di olio, capperi e alici, facciamo andare.

Mariniamo la carne solo con l’olio e poi mettiamo in padella a fuoco molto alto, aggiungendo sopra la carne un po’ di timo e qualche foglia di salvia. Facciamo rosolare la carne su tutti i lati. Disponiamo la carne poi nella pentola con il trito di sedano e cipolla. Facciamo insaporire e aggiungiamo il tonno sminuzzato, il vino bianco. Aggiungiamo anche un mazzetto di gambi di prezzemolo. Mettiamo in forno 25 minuti coprendo con la carta forno ma lasciando un grande buco centrale.

Tagliamo le verdure, carote, zucchine, porro, sedano, lessiamo velocemente e versiamo poi in padella, aggiungiamo l’aceto e facciamo evaporare.

Per la salsa tonnata utilizziamo tutto il liquido di cottura della carne con il tonno, se vogliamo possiamo anche passare al setaccio. A questa salsa frullata aggiungiamo un po’ di maionese, mescoliamo bene.

Tagliamo la carne cotta a fettine sottili. Serviamo con le verdure e completiamo con la salsa tonnata.