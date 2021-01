Pane soffice alla zucca di Fulvio Marino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno

La ricetta del pane alla zucca, il panino soffice alla zucca di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno oggi 13 gennaio 2021, una vera delizia. Anche oggi seguendo la ricetta del pane di Fulvio Marino viene voglia subito di impastare. Di certo la ricetta del pane con la zucca fa impazzire tutti, soprattutto per quel colore cos’ bello e per la forma che con pochi suggerimenti Fulvio Marino riesce a dare alle sue piccole zucche. Tutto perfetto e tutto appare così semplice nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Non ci resta che provare anche questa ricetta dei panini alla zucca o zucche di pane di Fulvio Marino. Ecco la super ricetta di oggi. Da gustare con i formaggi, magari gorgonzola piccante.

RICETTE FULVIO MARINO – PANE ALLA ZUCCA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 1 kg di farina 0, 600 g di zucca al forno, 150 g di latte d’avena, 20 g di miele, 10 g di lievito di birra, 30 g di olio di oliva, 20 g di sale – Per guarnire: 100 g di semi di zucca, 2 stecche di cannella

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito di birra, il miele, tutto il latte d’avena ma va ben anche il latte vaccino o addirittura l’acqua, impastiamo il tutto e aggiungiamo adesso la zucca che abbia cotto tantissimo in forno. Impastiamo bene e adesso dobbiamo capire se è necessario aggiungere un po’ di acqua, questo dipende dal tipo di zucca che abbiamo. Impastiamo e otteniamo un impasto liscio e verso la fine aggiungiamo il sale l’olio di oliva. Completiamo l’impasto. Questa volta versiamo subito tutto il liquido, il latte, perché l’impasto è molto morbido.

Facciamo lievitare nella ciotola unta con olio e coperta per 1 ora. Dividiamo poi l’impasto in più panetti da circa 150 grammi. Aggiungiamo adesso i semi di zucca su ogni panino, al centro, li facciamo penetrare nel panino che richiudiamo bene, il tutto senza grossi movimenti.

Utilizziamo più pezzi di spago da cucina, ci servono tre pezzi con cui leghiamo il panino per dare la forma della zucca, come mostriamo nelle foto in basso. Un pezzo di stecca di vaniglia o cannella e la zucca è perfetta.

Facciamo lievitare almeno altre 2 ore, deve raddoppiare il volume. Disponiamo sulla teglia. Mettiamo in forno a 230 gradi per 18 minuti.