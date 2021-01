Ramen di Hiro Shoda, la ricetta E’ sempre mezzogiorno da non perdere

Ramen di Hiro Shoda, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 13 gennaio 2021. E’ una ricetta che lo chef giapponese propone con la pancetta, la carne di maiale. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno con più passaggi, ha bisogno di un po’ di tempo per la preparazione. Il ramen è una ricetta semplice ma non veloce perché dobbiamo prima cuocere la carne, a lungo, ma prima ancora dobbiamo preparare il brodo di gallina con una cottura di almeno 6 ore. Il ramen è ovviamente un pasto completo, un piatto unico tra pasta, carne, uova sode e cipollotto. Ovviamente non dimentichiamo l’ottimo brodo di gallina.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL RAMEN

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: per il brasato di maiale usiamo la pancetta che arrotoliamo e leghiamo con lo spago da cucina, rosoliamo in padella per circa 10 minuti. Mettiamo poi in pentola con la salsa di soia, lo spicchio d’aglio, il miele, una fetta di zenzero fresco, facciamo cuocere per 90 minuti a fiamma bassa e poi facciamo raffreddare del tutto.

Abbiamo il brodo di gallina classico ma va cotto per minimo 6 ore. Con il brodo bollente a cui aggiungiamo il il fondo di cottura della carne.

Tagliamo a fette la pancetta fredda.

Cuociamo l’uovo sodo in acqua e acidulata, facciamo cuocere 6 minuti dal bollore. In un’altra pentola mettiamo salsa di soia, zucchero e acqua, portiamo a bollore e versiamo nella ciotola con le uova sode sgusciate, lasciamo marinare per 2 ore.

Tagliamo il cipollotto a fettine e mettiamo nella ciotola con acqua ghiacciata.

Cuociamo la pasta di ramen nell’acqua bollente e salata. E’ una pasta che deve cuocere pochi minuti, 2 o 3 minuti e scoliamo. Siamo quindi pronti per impiattare: versiamo il brodo bollente nella ciotola, aggiungiamo gli spaghetti che disponiamo con cura, disponiamo sopra le fette di carne e le uova sode tagliate a metà e il cipollotto.