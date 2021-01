E’ sempre mezzogiorno, la ricetta carciofo, uovo e patate di Fabio Potenzano

Una zuppa di patate a E’ sempre mezzogiorno ma anche la ricetta del carciofo con uovo e patate e tutto con i consigli di Fabio Potenzano. Come sempre anche oggi 21 gennaio 2021 sono tante le ricette E’ sempre mezzogiorno da copiare e la ricetta di Potenzano con i carciofi ci ha davvero sorpreso, una ricetta contadina ma davvero deliziosa. In realtà tutte le ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno sono deliziose e se in casa abbiamo carciofi, uova e patate non ci resta che metterci al lavoro servendo poi alla famiglia un piatto unico.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI CARCIOFI CON UOVA E PATATE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo le patate a dadini. In padella facciamo andare lo scalogno tritato con un bel po’ di olio, uniamo le patate e facciamo insaporire. Uniamo il brodo vegetale o anche un po’ di acqua. Poi frulliamo un po’ delle patate e rimettiamo in pentola, mescoliamo. La pitta greca di Fulvio Marino, la ricetta golosa di E’ sempre mezzogiorno

Apriamo 4 uova, dividiamo i tuorli dagli albumi ma i tuorli li mettiamo ognuno in una ciotolina. Montiamo gli albumi a neve ma senza esagerare.

Puliamo i carciofi, togliamo barbetta e parti dure. Li tagliamo a pezzi e li lessiamo. Scoliamo e tagliamo a dadini i gambi dei carciofi. Tritiamo le olive al coltello e aggiungiamo ai gambi, aggiungiamo anche i pomodori secchi sott’olio tritati, mescoliamo.

Allarghiamo i carciofi lessati, inseriamo all’interno il trito e aggiungiamo il pane a dadini piccoli tostato in padella. Aggiungiamo sempre nei carciofi i tuorli crudi. Completiamo con erba cipollina tritata e con l’albume montato a neve. Mettiamo in forno a 160 gradi per 12 minuti, cottura che può variare a seconda della cottura che preferiamo dell’uovo. Meglio se chiudiamo la base dei singoli carciofi nella carta alluminio.

Serviamo i carciofi sulla zuppa di patate e completiamo con un po’ di zafferano.