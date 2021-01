La pitta greca di Fulvio Marino, la ricetta golosa di E’ sempre mezzogiorno

Super ricetta di Fulvio Marino con la pitta greca proposta nella cucina di E’ sempre mezzogiorno oggi 21 gennaio 2021. La ricetta della pitta greca e il modo in cui Fulvio Marino l’ha farcita, tutto questo ricorda ad Antonella Clerici il suo viaggio in Grecia quando era giovanissima. A noi fa subito venire voglia di preparare la pitta greca, impastiamo farina, acqua, sale, lievito e olio di oliva e dopo avere seguito i passaggi per la lievitazione possiamo cuocere la pitta in forno o in padella. Davvero tutto molto veloce per gustare la pitta greca con il pollo, non è una piadina, è una pitta buonissima.

RICETTE FULVIO MARINO DELLA PITTA GRECA PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 500 g di farina di grano tenero tipo 0, 5 g di lievito di birra, 10 g di sale, 280 g di acqua, 10 g di olio di oliva

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito di birra, quasi tutta l’acqua, impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo ancora e alla fine aggiungiamo l’olio di oliva, dobbiamo ottenere un composto liscio e omogeneo. Facciamo lievitare 2 ore come sempre nella ciotola unta con l’olio e coperto.

Facciamo delle palline da circa 100 grammi e disponiamo sulla teglia da forno e facciamo rilassare per circa 30 minuti. Poi stendiamo sul tavolo infarinato leggermente e otteniamo dei dischetti, usiamo solo le mani e non il mattarello.

Possiamo cuocere la pitta in padella antiaderente ben calda o in forno, ma in forno tende a seccare quindi disponiamo la pitta nella teglia foderata con la carta forno e copriamo con un’altra teglia. Mettiamo in forno a 250 gradi per 5 minuti

Il consiglio migliore quindi è di cuocere in padella ma se dobbiamo farne tante è più veloce in forno. Altrimenti le cuociamo prima in padella e poi le scaldiamo un attimo sempre in padella prima di farcire con lattuga, pomodoro, pollo e yogurt greco.